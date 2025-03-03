«Будет определять тенденции». Украинский ІТ-бизнес выходит на рынки Персидского залива. Чего достигли Intellias, Sigma Software, ZONE3000 и IdeaSoft

Украинские сервисные ІТ-компании, разрабатывающие заказное программное обеспечение, наращивают экспансию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Причина – стремительное развитие рынка и свободные ниши. Что они выиграют от экспансии?

IT-компания ZONE3000 более чем на 2200 специалистов готовится к выходу на рынок Саудовской Аравии. «Семь лет назад это была закрытая мусульманская страна, – говорит маркетинг-директор Ирина Смирнова. – Теперь страна пытается равняться с ОАЭ».

Экспансию украинских IT-компаний, разрабатывающих софт по заказу, в регион Персидского залива ускорило полномасштабное вторжение. Политика крупных европейских и американских компаний часто не позволяет отдавать разработку в страны, где идет война. Поэтому экспортная выручка украинского IT упала за три года на 6,5%, до $6,5 млрд.