Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Будет определять тенденции». Украинский ІТ-бизнес выходит на рынки Персидского залива. Чего достигли Intellias, Sigma Software, ZONE3000 и IdeaSoft

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

експансія в Саудівську Аравію і ОАЕ /Getty Images

Расходы на ІТ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в 2025-м составят более $230 млрд – на 7% больше, чем в 2024-м, свидетельствуют данные Gartner. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:37 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:37

Украинские сервисные ІТ-компании, разрабатывающие заказное программное обеспечение, наращивают экспансию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Причина – стремительное развитие рынка и свободные ниши. Что они выиграют от экспансии?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

IT-компания ZONE3000 более чем на 2200 специалистов готовится к выходу на рынок Саудовской Аравии. «Семь лет назад это была закрытая мусульманская страна, – говорит маркетинг-директор Ирина Смирнова. – Теперь страна пытается равняться с ОАЭ».

Экспансию украинских IT-компаний, разрабатывающих софт по заказу, в регион Персидского залива ускорило полномасштабное вторжение. Политика крупных европейских и американских компаний часто не позволяет отдавать разработку в страны, где идет война. Поэтому экспортная выручка украинского IT упала за три года на 6,5%, до $6,5 млрд.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні