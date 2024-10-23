Где искать финансирование, если ваш бизнес в нескольких километрах от фронта? Подборка грантовых и кредитных программ от Forbes

Предприятия в районах боевых действий могут получить гранты от государства и международных доноров, а также кредиты банков с иностранными гарантиями. Куда обращаться и каковы термины – Forbes составил список актуальных программ

За 2024 год государство планирует выдать грантов для бизнеса, включая прифронтовой, на 3,5 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом, ответили Forbes в пресс-службе Минэкономики. Среди международных программ обратная тенденция – большинство грантов направляется не на бизнес, а в общины для местного экономического развития, отмечает руководитель грантового офиса Board Светлана Бовшовская.

По состоянию на 1 октября 2024 года доля проблемных кредитов среди прифронтовых предприятий составляет 4,2% – не выше других регионов, говорит член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев. Банк выдал таких кредитов на 2,6 млрд грн с начала большого вторжения, добавляет он. В Ощадбанке этот показатель еще ниже – 0,1% от 7 млрд грн, выданных бизнесу вблизи зон боевых действий с начала 2022-го, сообщают в пресс-службе учреждения.

Какие прифронтовые бизнесы имеют шанс на кредитование по выгодным условиям? Предприятия в 30-100 км от зоны боевых действий, говорят в пресс-службе Kredobank. Критерии в Ощадбанке – согласно условиям программы 5-7-9, отвечают в пресс-службе банка. ПУМБ, Таскомбанк и А-банк оценивают прифронтовые бизнесы индивидуально, ответили Forbes в пресс-службах. Остальные банки не предоставили информацию на момент публикации.

Forbes составил перечень действующих грантовых и кредитных программ для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, работающих на прифронтовых территориях.

Гранты

Программа Фонда развития предпринимательства

Регион: Криворожский район.

Сумма: €10 000 (для микропредприятий), €50 000 (для малых предприятий), €100 000 (для средних компаний).

Цели: для МСБ – приобретение коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования, включая стоимость их транспортировки и установки. Для микропредприятий также закупка сырья, материалов и другие хозяйственные расходы.

Условия: для ФЛП и юрлиц, зарегистрированных не позднее 1 января 2021 года и со штатом до 10 человек, выручка которых не превышает €2 млн в год. Приоритетные отрасли – перерабатывающая промышленность, строительство и услуги.

Срок приема заявок: до 30 октября 2024 года.

Подробности

Программы Mercy Corps

Регион: Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области (кроме районов активных боевых действий или ограниченного доступа).

Сумма: $2600.

Цели: начало нового бизнеса.

Условия: для ВПЛ с опытом в предпринимательстве.

Срок приема заявок: бессрочно.

Подробности

Регион: Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Сумма: $20 000.

Цели: возобновление и расширение бизнеса.

Условия для местных или релоцированных предприятий, пострадавших от войны. Создание или сохранение минимум трех рабочих мест для ВПЛ или пострадавшего населения; инвестиция собственных средств до 50% от суммы финансовой помощи.

Срок приема заявок: до 29 декабря 2024 года.

Подробности

Программа Mercy Corps и The Howard G. Buffett Foundation

Регион: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

Сумма: $3000.

Цели: возобновление деятельности в сельском хозяйстве, пострадавшем от боевых действий.

Условия: для жителей районов, близких к зоне боевых действий, и ВПЛ на этих территориях, ведущих фермерское хозяйство.

Срок приема заявок: с ноября 2024 года.

Подробности

Регион: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

Сумма: $75 000.

Цели: возобновление деятельности.

Условия для малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, который готов расширять сотрудничество с мелкими фермерами.

Срок приема заявок: бессрочно.

Подробности

Программы Минэкономики

«Собственное дело»

Регион: Харьков и Харьковская область.

Сумма: 50 000–500 000 грн.

Цели: приобретение или лизинг оборудования, закупка сырья и материалов, аренда помещения для старта или развития бизнеса.

Условия: регистрация ФЛП (возможность получить до 75 000 грн), создание 1 рабочего места (300 000 грн), создание 2+ рабочих мест (до 500 000 грн).

Срок приема заявок: до 3 ноября 2024 года.

Подробности

Гранты для перерабатывающей промышленности

Регион: территории активных боевых действий.

Сумма: до 8 млн грн.

Цели: приобретение производственного или энергетического оборудования.

Условия: покрытие 20% суммы инвестиции собственными или кредитными средствами; создание от пяти рабочих мест, сумма уплаченного ЕСВ с новых работников должна за три года составлять 20% от суммы гранта.

Срок приема заявок: 29 декабря 2024 года.

Подробности

Кредиты

Программа ПриватБанка

Регион: прифронтовые территории, кроме оккупированных и зон активных боевых действий, определенных Минреинтеграции.

Сумма: до €2 млн.

Цели: финансирование энергетических нужд.

Условия: до 60 месяцев, аванс 10-20%. Для кредитов от 1 млн грн – залог покупаемого оборудования.

Программа Kredobank

Регион: 30-100 км от зоны боевых действий и другие прифронтовые территории.

Сумма: €4 млн.

Цели: пополнение оборотных средств (на срок до 2 лет), финансирование инвестиций и лизинга (до 5 лет).

Условия: деятельность не менее 12 месяцев, залог оборудования, транспорта или приобретаемой спецтехники. Ставка – 1% годовых, если предприятие подпадает под критерии программы 5-7-9, и 15,5% годовых для других предприятий.

Программа Ощадбанка

Регион: прифронтовые территории.

Сумма: до $150 млн.

Цели: восстановление после боевых действий, финансирование предприятий перерабатывающей промышленности, посевные кампании.

Условия: соответствие критериям программы 5-7-9. Ставка – до 1% в первые два года, 5% на последующие годы на инвестиционные нужды и 3% на финансирование оборотного капитала.

Программа всеБИЗНЕС от ПУМБ

Регион: Харьков.

Сумма: до 750 000 грн.

Цели: пополнение оборотных средств и цели.

Условия: сроком до 3 лет, ежемесячная комиссия 1,6-2%, разовая комиссия за выдачу – 1%.