Грант 150 000 грн на собственное дело. В «Дії» начался прием заявок от молодых предпринимателей

Предприниматели до 25 лет могут подавать заявки на получение грантов до 150 000 грн на открытие собственного бизнеса в рамках программы «Собственное Дело», услуга доступна в «Дії», говорится в сообщении портала.

Ключевые факты

Государство упростило условия программы еРабота, чтобы поддержать молодых предпринимателей. Теперь украинцы моложе 25 лет могут получить грант до 150 000 грн на открытие собственного дела без обязательства создавать рабочие места.

Ранее для получения гранта еРабота необходимо было создавать минимум одно рабочее место, независимо от возраста.

Новые условия действуют для молодых людей, у которых еще нет ФЛП.

Решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости. Оценивается репутация, бизнес-план и прочая информация, а также интервью с каждым кандидатом.

По данным Минэкономики, через три года такие предприниматели смогут еще раз получить грант от государства – уже по программе «Собственное Дело» на общих условиях. На сегодня – это 250 000 грн при создании не менее двух рабочих мест.

Контекст

еРабота является правительственной программой безвозвратных грантов для бизнеса. Эти средства помогают бизнесменам развиваться, воплотить идеи, масштабировать дело и создавать новейшие рабочие места. За последние два года программой еРабота воспользовалось более 20 000 предпринимателей, которые получили почти 5 млрд грн поддержки.

Правительственный проект является одной из составляющих политики «Сделано в Украине» и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго из супругов, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладку сада и виноградника, тепличного хозяйства. Подача заявки на все направления программы еРабота осуществляется через портал «Дія».

По грантовой программе «Собственное Дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 000 до 250 000 грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.