Де шукати фінансування, якщо ваш бізнес за декілька кілометрів від фронту? Підбірка грантових і кредитних програм від Forbes

Підприємства в районах бойових дій можуть отримати гранти від держави та міжнародних донорів, а також кредити від банків з іноземними гарантіями. Куди звертатися і які терміни — Forbes склав список актуальних програм.

За 2024 рік держава планує видати грантів для бізнесу, включно з прифронтовим, на 3,5 млрд грн. Це на 1,3 млрд грн більше порівняно з минулим роком, відповіли Forbes у пресслужбі Мінекономіки. Серед міжнародних програм зворотня тенденція — більшість грантів направляється не на бізнес, а в громади для місцевого економічного розвитку, каже керівниця грантового офісу Board Світлана Бовшовська.

Станом на 1 жовтня 2024-го частка проблемних кредитів серед прифронтових підприємств складає 4.2% – не вище за інші регіони, каже член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв. Банк видав таких кредитів на 2,6 млрд грн з початку великого вторгнення, додає він. У Ощадбанку цей показник ще нижчий – 0,1% від 7 млрд грн, виданих бізнесу біля зон бойових дій з початку 2022-го, кажуть у пресслужбі установи.

Які прифронтові бізнеси мають шанс на кредитування за вигідними умовами? Підприємств за 30-100 км від зони бойових дій, кажуть у пресслужбі Kredobank. Критерії в Ощадбанку – відповідно до умов програми 5-7-9, кажуть у пресслужбі банку. ПУМБ, Таскомбанк і А-банк оцінюють прифронтові бізнеси індивідуально, відповіли Forbes у пресслужбах. Інші банки не надали інформації на момент публікації.

Forbes склав перелік діючих грантових і кредитних програм для мікропідприємств, малого і середнього бізнесу, які працюють на прифронтових територіях.

Гранти

Програма Фонду розвитку підприємництва

Регіон: Криворізький район.

Сума: 10 000 євро (для мікропідприємств), 50 000 євро (для малих підприємств), 100 000 євро(для середніх компаній).

Цілі: Для МСБ – придбання комерційного транспорту, спецтехніки та обладнання, включно з вартістю їх транспортування та встановлення. Для мікропідприємств – також закупівля сировини, матеріалів та інші господарські витрати.

Умови: для ФОПів і юросіб, зареєстрованих не пізніше 1 січня 2021 року та штатом до 10 осіб, виторг яких не перевищує 2 млн євро на рік. Пріоритетні галузі – переробна промисловість, будівництво та сфера послуг.

Термін прийому заявок: до 30 жовтня 2024 року.

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Програми Mercy Corps

Регіон: Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області (крім районів активних бойових дій чи обмеженого доступу).

Сума: $2600.

Цілі: започаткування нового бізнесу.

Умови: для ВПО з досвідом у підприємництві.

Термін прийому заявок: безстроково.

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Регіон: м. Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Сума: $20 000.

Цілі: відновлення та розширення бізнесу.

Умови: для місцевих або релокованих підприємств, що постраждали від війни. Створення або збереження мінімум трьох робочих місць для ВПО або постраждалого населення; інвестиція власних коштів до 50% від суми фінансової допомоги.

Термін прийому заявок: до 29 грудня 2024 року.

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Програма Mercy Corps і The Howard G. Buffett Foundation

Регіон: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Харківська та Херсонська області.

Сума: $3000.

Цілі: відновлення діяльності у сільському господарстві, що постраждало від бойових дій.

Умови: для жителів районів, близьких до зони бойових дій та ВПО на цих територіях, які ведуть фермерське господарство.

Термін прийому заявок: з листопада 2024 року.

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Регіон: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Харківська та Херсонська області.

Сума: $75 000.

Цілі: відновлення діяльності.

Умови: для малого і середнього бізнесу в сільському господарстві, який готовий розширювати співпрацю з дрібними фермерами.

Термін прийому заявок: безстроково.

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Програми Мінекономіки

«Власна справа»

Регіон: Харків і Харківська область.

Сума: 50 000-500 000 грн.

Цілі: придбання або лізинг обладнання, закупівля сировини та матеріалів, оренда приміщення для старту або розвитку бізнесу.

Умови: реєстрація ФОП (можливість отримати до 75 000 грн), створення 1 робочого місця (300 000 грн), створення 2+ робочих місць (до 500 000 грн).

Термін прийому заявок: до 3 листопада 2024 року.

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Гранти для переробної промисловості

Регіон: території активних бойових дій.

Сума: до 8 млн грн.

Цілі: придбання виробничого або енергетичного обладнання.

Умови: покриття 20% суми інвестиції власними чи кредитними коштами; створення від п’яти робочих місць, сума сплаченого ЄСВ з нових працівників має за три роки становити 20% від суми гранту.

Термін прийому заявок: 29 грудня 2024 року.

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Кредити

Програма Приватбанку

Регіон: прифронтові території, крім окупованих та зон активних бойових дій, визначених Мінреінтеграції.

Сума: до 2 млн євро.

Цілі: фінансування енергетичних потреб.

Умови: до 60 місяців, аванс 10-20%. Для кредитів від 1 млн грн – застава обладнання, що купується.

Програма Kredobank

Регіон: 30-100 км від зони бойових дій та інші прифронтові території.

Сума: 4 млн євро

Цілі: поповнення обігових коштів (термін до 2 років), фінансування інвестицій та лізингу (до 5 років).

Умови: діяльність не менше ніж 12 місяців, застава обладнання, транспорту або спецтехніки, що купується. Ставка – 1% річних, якщо підприємство підпадає під критерії програми 5-7-9, та 15,5% річних для інших підприємств.

Програма Ощадбанку

Регіон: прифронтиові території.

Сума: до $150 млн.

Цілі: відбудова після бойових дій, фінансування підприємств переробної промисловості, посівні кампанії.

Умови: відповідність критеріям програми 5-7-9. Ставка – до 1% перші два роки, 5% на наступні роки на інвестиційні потреби та 3% на фінансування оборотного капіталу.

Програма всеБІЗНЕС від ПУМБ

Регіон: Харків.

Сума: до 750 000 грн.

Цілі: поповнення обігових коштів та інвестиційні цілі.

Умови: термін до 3 років, щомісячна комісія 1,6-2%, разова комісія за видачу — 1%.