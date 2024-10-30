EcoFlow для военных. Производитель зарядных станций Bandera Power Михаил Ганчук бросил вызов конкурентам из Китая и нацелился на экспорт. Надежен ли его план? Краш-тест от основателей Modern Expo и Promodo

Михаил Ганчук ежемесячно производит 1000 зарядных станций для военных. Каковы перспективы бизнеса на гражданском рынке, где властвуют китайские EcoFlow и Bluetti? Об этом бизнесмена расспросили предприниматель Петр Пилипюк и маркетолог Александр Колб
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Винницкий предприниматель Михаил Ганчук, 45, более 20 лет занимается электрооборудованием. Во время войны компания «Промавтоматика Винница» запустила производство портативных станций быстрой зарядки для военных Bandera Power. Однако устройство можно приобрести для гражданского использования.
Как избежать ошибок масштабирования на растущем рынке в геометрической прогрессии? Расспрашивают основатель и СЕО Modern Expo Петр Пилипюк и владелец диджитал-агентства Promodo Александр Колб.
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