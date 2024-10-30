EcoFlow для військових. Виробник зарядних станцій Bandera Power Михайло Ганчук кинув виклик конкурентам з Китаю та націлився на експорт. Чи надійний його план? Краш-тест від засновників Modern Expo і Promodo

Михайло Ганчук щомісяця виробляє 1000 зарядних станцій для військових. Які перспективи бізнесу на цивільному ринку, де панують китайські EcoFlow і Bluetti? Про це бізнесмена розпитали підприємець Петро Пилипюк та маркетолог Олександр Колб.

Вінницький підприємець Михайло Ганчук, 45, понад 20 років займається електрообладнанням. Під час війни його компанія «Промавтоматика Вінниця» запустила виробництво портативних станцій швидкої зарядки для військових Bandera Power. Проте пристрій можна придбати й для цивільного використання.

Як уникнути помилок масштабування на ринку, що зростає у геометричній прогресії? Розпитують засновник та СЕО Modern Expo Петро Пилипюк та власник диджитал-агенції Promodo Олександр Колб.