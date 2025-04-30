Корейские круассаны. Украинские Lviv Croissants открылись в Сеуле, франчайзи инвестировали в заведение $500 000. Каковы планы на азиатскую экспансию?

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30 апреля 2025 года сеть пекарен Lviv Croissants открыла первое заведение в Южной Корее. На что рассчитывает соучредитель Андрей Галицкий, есть ли шансы закрепиться на рынке со специфическими вкусовыми предпочтениями клиентов?
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