Корейские круассаны. Украинские Lviv Croissants открылись в Сеуле, франчайзи инвестировали в заведение $500 000. Каковы планы на азиатскую экспансию?

30 апреля 2025 года сеть пекарен Lviv Croissants открыла первое заведение в Южной Корее. На что рассчитывает соучредитель Андрей Галицкий, есть ли шансы закрепиться на рынке со специфическими вкусовыми предпочтениями клиентов?