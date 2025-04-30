Корейські круасани. Українські Lviv Croissants відкрились у Сеулі, франчайзі інвестували в проєкт $500 000. Які плани на азійську експансію?

30 квітня 2025 року мережа пекарень Lviv Croissants відкрила перший заклад у Південній Кореї. На що розраховує співзасновник Андрій Галицький, та чи є шанси закріпитися на ринку зі специфічними смаковими вподобаннями клієнтів?