Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Зарядки для електрокарів /предоставлено пресс-службой
Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

Насытить током Европу и Центральную Азию. Этот одесский производитель зарядок для электрокаров вырос в шесть раз за два года. В чем секрет?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

5 хв читання

предоставлено пресс-службой

Одесситы Сергей Вельчев и Владимир Ревера двадцать лет фанатели от темы электромобилей. В 2016-м превратили хобби в бизнес – начали производить зарядки для электрокаров, ставших известными на трех континентах. Как компания Ecofactor покоряет рынки Европы и Азии?

Летом 2018-го одесская компания Ecofactor получила письмо от водоканала Испании. Просьба – подстроить онлайн-приложение для зарядных станций под их электротранспорт. «Мы договорились о звонке и сделали это за сутки», – рассказывает соучредитель Ecofactor Сергей Вельчев, 38.

В 2024 году компания экспортирует зарядки в одиннадцать стран. Ecofactor стала самым крупным поставщиком программного обеспечения в Узбекистане, отмечает эксперт электромобильной отрасли Вадим Игнатов. Масштабирование ускорила большая война, признают учредители. Выручка компании выросла с 12 млн грн в 2021-м до 74,7 млн грн в прошлом году, по данным компании. С экспорта Ecofactor получает 30% продаж.

Как украинские энтузиасты конкурируют с китайскими производителями и находят заказчиков по всему миру?

Зарядки для электромобилей, Ecofactor

Основатель компании Ecofactor Сергей Вельчев, 38

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине