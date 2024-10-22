Насытить током Европу и Центральную Азию. Этот одесский производитель зарядок для электрокаров вырос в шесть раз за два года. В чем секрет?

Одесситы Сергей Вельчев и Владимир Ревера двадцать лет фанатели от темы электромобилей. В 2016-м превратили хобби в бизнес – начали производить зарядки для электрокаров, ставших известными на трех континентах. Как компания Ecofactor покоряет рынки Европы и Азии?

Летом 2018-го одесская компания Ecofactor получила письмо от водоканала Испании. Просьба – подстроить онлайн-приложение для зарядных станций под их электротранспорт. «Мы договорились о звонке и сделали это за сутки», – рассказывает соучредитель Ecofactor Сергей Вельчев, 38.

В 2024 году компания экспортирует зарядки в одиннадцать стран. Ecofactor стала самым крупным поставщиком программного обеспечения в Узбекистане, отмечает эксперт электромобильной отрасли Вадим Игнатов. Масштабирование ускорила большая война, признают учредители. Выручка компании выросла с 12 млн грн в 2021-м до 74,7 млн грн в прошлом году, по данным компании. С экспорта Ecofactor получает 30% продаж.

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