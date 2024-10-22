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Зарядки для електрокарів /надано пресслужбою
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Нагодувати струмом Європу та Центральну Азію. Цей одеський виробник зарядок для електрокарів виріс в шість разів за два роки. В чому секрет?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

надано пресслужбою

Одесити Сергій Вельчев та Володимир Ревера двадцять років фанатіли темою електромобілів. У 2016-му перетворили хобі на бізнес – почали виробляти зарядки для електрокарів, що стали відомими на трьох континентах. Як компанія Ecofactor завойовує ринки Європи та Азії?

Влітку 2018 року одеська компанія Ecofactor отримала листа від водоканалу Іспанії. Прохання – виготовити зарядні пристрої під параметри їхнього електротранспорту. «Ми домовились про дзвінок і зробили це за добу», – розповідає співзасновник Ecofactor Сергій Вельчев, 38.

В 2024-му компанія експортує зарядки в одинадцять країн. Ecofactor стала найбільшим постачальником програмного забезпечення в Узбекистані, каже експерт електромобільної галузі Вадим Ігнатов. Масштабування прискорила велика війна, кажуть засновники. Виторг компанії зріс з 12 млн грн у 2021-му до 74,7 млн грн торік, за даними компанії. З експорту Ecofactor отримує 30% продажів.

Як українські ентузіасти конкурують з китайськими виробниками, і знаходять замовників по світу?

Зарядки для електромобілів, Ecofactor

Засновник компанії Ecofactor Сергій Вельчев, 38

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