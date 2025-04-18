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«Паники пока нет». Таможенная война Трампа усложнила работу украинских предпринимателей, продающих китайские товары на Amazon и Etsy. Как им сберечь бизнес?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Аmazon, Еtsy, митні війни /Getty Images

Количество украинских магазинов на Amazon – 20 000, а на Etsy – 50 000 Фото Getty Images

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Взаимные импортные пошлины США и Китая в апреле 2025 года превысили 100%, и эта цифра может возрасти: 15 апреля Белый дом опубликовал заявление о возможном повышении до 245%. Каков план украинских предпринимателей, продающих китайские товары на американском рынке?

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