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«Паніки поки немає». Митна війна Трампа ускладнила роботу українських підприємців, що продають китайські товари на Amazon та Etsy. Як їм зберегти бізнес?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Аmazon, Еtsy, митні війни /Getty Images

Кількість українських магазинів на Amazon – 20 000, а на Etsy – 50 000 Фото Getty Images

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Взаємні імпортні мита США та Китаю у квітні 2025-го перевищили 100%, і ця цифра може зрости: 15 квітня Білий дім опублікував заяву про можливе підвищення до 245%. Який план в українських підприємців, які продають китайські товари на американському ринку?

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