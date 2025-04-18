«Паніки поки немає». Митна війна Трампа ускладнила роботу українських підприємців, що продають китайські товари на Amazon та Etsy. Як їм зберегти бізнес?

Взаємні імпортні мита США та Китаю у квітні 2025-го перевищили 100%, і ця цифра може зрости: 15 квітня Білий дім опублікував заяву про можливе підвищення до 245%. Який план в українських підприємців, які продають китайські товари на американському ринку?