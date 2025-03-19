Океан на 60 000 продавцов. Prom.ua – точка входа в бизнес для начинающих предпринимателей. Как можно заработать на маркетплейсе?

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На маркетплейсе Prom.ua по состоянию на начало 2025 года – 120 млн товаров от 60 000 продавцов. Как ворваться в это конкурентное поле?
Новий випуск Forbes — про зміни, що визначають майбутнє України. Бізнес, економіка, лідери та рішення, які формують нову реальність.
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Продавать товары через платформу Prom.ua CRM-маркетолог Денис Томащук начал в 2024 году. По схеме дропшипинга реализует «чужой» товар: павербанки, наушники, видеорегистраторы и другую мелкую электронику. Заработок – до 20 000 грн в месяц, говорит Томащук.
Выручка отличается в зависимости от ниши: в январе 2025-го месячный оборот одного из лидеров категории «женская парфюмерия» начинался от 1,5 млн грн, а категории «садовая мебель» – от 150 000 грн, ответили в пресс-службе Prom.ua на запрос Forbes. В 2024-м украинцы приобрели товаров и услуг в интернете на 239 млрд грн, что на 25% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные группы компаний EVO, которой принадлежит маркетплейс Prom.ua.
Сколько зарабатывают бизнесмены на Prom.ua и как выбрать модель продаж?
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