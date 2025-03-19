Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

створити інтернет магазин на prom.ua /forbes.ua
Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

Океан на 60 000 продавцов. Prom.ua – точка входа в бизнес для начинающих предпринимателей. Как можно заработать на маркетплейсе?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Как продавать на Prom.ua? Фото forbes.ua

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:59

На маркетплейсе Prom.ua по состоянию на начало 2025 года – 120 млн товаров от 60 000 продавцов. Как ворваться в это конкурентное поле?

Новий випуск Forbes — про зміни, що визначають майбутнє України. Бізнес, економіка, лідери та рішення, які формують нову реальність.

Замовляйте номер і будьте в курсі головного!

Продавать товары через платформу Prom.ua CRM-маркетолог Денис Томащук начал в 2024 году. По схеме дропшипинга реализует «чужой» товар: павербанки, наушники, видеорегистраторы и другую мелкую электронику. Заработок – до 20 000 грн в месяц, говорит Томащук.

Выручка отличается в зависимости от ниши: в январе 2025-го месячный оборот одного из лидеров категории «женская парфюмерия» начинался от 1,5 млн грн, а категории «садовая мебель» – от 150 000 грн, ответили в пресс-службе Prom.ua на запрос Forbes. В 2024-м украинцы приобрели товаров и услуг в интернете на 239 млрд грн, что на 25% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные группы компаний EVO, которой принадлежит маркетплейс Prom.ua.

Сколько зарабатывают бизнесмены на Prom.ua и как выбрать модель продаж?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні