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Океан на 60 000 продавців. Prom.ua – точка входу в бізнес для підприємців-початківців. Скільки можна заробити на маркетплейсі?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Як продавати на Prom.ua? Фото forbes.ua

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На маркетплейсі Prom.ua станом на початок 2025 року – 120 млн товарів від 60 000 продавців. Як увірватися в це конкурентне поле?

Новий випуск Forbes — про зміни, що визначають майбутнє України. Бізнес, економіка, лідери та рішення, які формують нову реальність.

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Продавати товари через платформу Prom.ua CRM-маркетолог Денис Томащук почав у 2024 році. За схемою дропшипінгу реалізує «чужий» товар: павербанки, навушники, відеореєстратори та іншу дрібну електроніку. Заробіток – до 20 000 грн на місяць, каже Томащук.

Виторг різниться залежно від ніші: у січні 2025-го місячний оборот одного з лідерів категорії «жіноча парфюмерія» починався від 1,5 млн грн, а категорії «садові меблі» – від 150 000 грн, відповіли у пресслужбі Prom.ua на запит Forbes. У 2024-му українці придбали товарів та послуг в інтернеті на 239 млрд грн, що на 25% більше, ніж роком раніше, свідчать дані групи компаній EVO, якій належить маркетплейс Prom.ua.

Скільки заробляють підприємці на Prom.ua і як обрати модель продажів?

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