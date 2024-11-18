Никакого переходного периода ФЛП-реабилитологи больше не получат компенсацию за лечение детей с инвалидностью. Совет бизнес-омбудсмена объясняет, почему это произошло.

Почему частные реабилитологи больше не могут лечить детей за государственный счет? О причинах, по которым бюрократическая формальность стала важнее доступа детей к реабилитации, рассказывает инспектор Совета бизнес-омбудсмена Наталья Дасюк

Двадцать один частный реабилитолог получил неприятный «подарок» от государства в конце июня 2024 года. Их исключили из перечня учреждений, имеющих право оказывать реабилитационные услуги детям с инвалидностью за бюджетные средства. Причина? Они работают как ФЛП, а не юридические лица. Министерство социальной политики решило, что в термин «реабилитационное учреждение» не могут входить ФЛП. Эти специалисты успешно оказывали услуги в течение четырех лет.

Артем Сандыга из Харькова, владелец детского центра развития и реабилитации TimmiClub, рассказал, что 26 июня 2024 года он стал победителем грантовой программы «Несокрушимый бизнес» от Forbes Ukraine, а уже на следующий день его, как и остальных ФЛП, исключили из перечня. Вместе с еще восемью пострадавшими коллегами он обратился в Совет бизнес-омбудсмена.

«Грант дал возможность TimmiClub масштабироваться – мы откроем еще один реабилитационный центр в Ужгороде. У меня действующая лицензия на медицинскую практику, оборудование, квалифицированный персонал. Рассчитывал, что центр сможет оказывать услуги маленьким пациентам, вне зависимости от финансового положения. Но оказалось, это не имеет значения только потому, что я – ФЛП», – рассказал Артем Сандыга.

Абсурдность ситуации в том, что государство не лишило ФЛП права предоставлять реабилитационные услуги, а лишило возможности получать компенсацию за них из бюджета. Никакого переходного периода, позволяющего бизнесу адаптироваться к новым требованиям, не было.

Реабилитологи оказались перед выбором: либо срочно регистрировать юридическое лицо и получать новые лицензии, либо потерять возможность работать с детьми, чьи семьи не могут оплачивать услуги самостоятельно. Для многих государственная программа – единственная возможность получить реабилитацию. Теперь они вынуждены либо искать новых специалистов, рискуя прервать уже отлаженный процесс реабилитации, либо отказаться от нее.

Почему государство решило, что организационно-правовая форма важнее доступа детей к реабилитации?

Предыстория

В 2019 году был введен механизм обеспечения детей с инвалидностью мерами по реабилитации по принципу «деньги ходят за человеком». Согласно программе, здравоохранительные учреждения, в том числе частной формы собственности, получили право на бюджетное покрытие стоимости реабилитации. Предполагалось, что механизм будет способствовать повышению качества реабилитационных услуг.

С начала введения государственной программы в Перечень включали субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм, получивших соответствующую лицензию, в том числе ФЛП. По состоянию на 20 мая 2024 г. список насчитывал 121 реабилитационное учреждение, среди которых 21 – физические лица-предприниматели. Что же изменилось?

Согласно объяснению Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, в октябре 2021 года были внесены изменения в порядок использования бюджетных средств. Термин «учреждения здравоохранения любой организационно-правовой формы» заменили на «реабилитационные учреждения».

Казалось бы, незначительное изменение формулировки. Но через 2,5 года после этого Фонд вдруг обратился в Минсоцполитики за разъяснением и получил ответ: ФЛП не могут считаться реабилитационными учреждениями, поскольку не входят в систему реабилитации в значении Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

Правовой пуризм против здравого смысла

Согласно позиции Минсоцполитики и Фонда, реабилитационные услуги за бюджетные средства могут предоставлять только отдельные организационно-правовые формы юридических лиц, такие как «учреждения», «предприятия» и «учреждения». ФЛП же в список не входят.

Совет бизнес-омбудсмена, разобравшись в ситуации, обнаружил парадоксальную правовую коллизию. Базовый Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» предусматривает право ФЛП предоставлять реабилитационные услуги, в том числе за бюджетные средства. Специальный же закон не согласован с базовым. Вместо инициирования внесения изменений в специальное нормативное регулирование, Минсоцполитики исключило ФЛП из Перечня.

Все они имели действующие лицензии на медицинскую практику – государство признавало их право и возможность предоставлять реабилитационные услуги, но лишило фактической возможности получать оплату из бюджета за них.

По убеждению Совета, ФЛП имели законные ожидания быть включенными в Перечень – он является механизмом реализации их права на оказание реабилитационной помощи. Законные ожидания были сформированы на основании, во-первых, одобренной государством концепции о том, что ФЛП могут быть уполномочены на предоставление реабилитационных услуг, в том числе за государственные средства; во-вторых, последовательных действиях Фонда, который с 2019 года включал ФЛП в Перечень. Соответственно, с точки зрения Совета, в этом деле имело место нарушение принципов верховенства права, ответственности и надлежащего управления.

Наиболее тревожно в этом деле то, что государственные органы не смогли объяснить легитимную цель такого решения, кроме формального соблюдения процедуры. Верховный Суд в своей практике называет такой подход «правовым пуризмом» – сверхформальным применением правовых норм без учета их целесообразности, рациональности и соразмерности.

Совет бизнес-омбудсмена во время рассмотрения жалобы обратил внимание на обязанность государственных органов при принятии любых решений руководствоваться принципами административной процедуры. В течение трех месяцев Минсоцполитики обнадеживало, что исправит ситуацию и возобновит ФЛП в Перечне, но конкретных действий не произошло. Совету бизнес-омбудсмена не написали официальный ответ о причинах отказа в возобновлении ФЛП в Перечне.

Дискриминация под видом упорядочения

Исследовав обстоятельства дела, Совет бизнес-омбудсмена пришел к выводу, что в действиях государства усматривается несколько критичных проблем.

Нарушение принципа равенства: созданы дискриминационные условия для ФЛП по сравнению с другими субъектами хозяйствования, хотя закон запрещает ставить в неравное положение отдельные категории предпринимателей. Игнорирование законных ожиданий: предприниматели, годами работавшие в системе и вкладывавшие средства в развитие, вдруг оказались за бортом без переходного периода. Непоследовательность действий: если государство считает, что допустило ошибку, включив ФЛП в Перечень, то исправление этой ошибки не может происходить за счет предпринимателей. Не прогнозирование последствий: сотни детей, которые стояли в очереди на реабилитацию в ФЛП и должны были ее пройти до конца 2024 года, упустили такую возможность. Луцк и Кривой Рог остались без реабилитационных учреждений, где дети с инвалидностью могли бы получить бесплатные услуги. В Киеве и области органы местного самоуправления дополнительно еще и прекратили финансирование реабилитационных услуг ФЛП по локальной программе «Забота».

Пока чиновники не могут определиться с толкованием термина «учреждение», реальные дети упускают возможность получить необходимую помощь. А в условиях войны, когда потребность в реабилитации только растет, создание искусственных барьеров выглядит особенно нелогичным.

Министерство социальной политики должно пересмотреть свое решение и восстановить возможность ФЛП предоставлять реабилитационные услуги за государственные средства, ведь суть (наличие у субъекта хозяйствования права, подтвержденного лицензией) должно превалировать над формой (конкретной организационно-правовой формой бизнес-деятельности, которая в данном случае не имеет никакого значения). Только в таком случае решения органов власти будут соответствовать принципу верховенства права, а не свидетельствовать об их принятии в угоду правовому пуризму.