Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

реабілітолог /Ілюстрація Shutterstock
Категорія
Свій бізнес
Дата

Жодного перехідного періоду. ФОПи-реабілітологи більше не отримають компенсацію за лікування дітей з інвалідністю. Рада бізнес-омбудсмена пояснює, чому це сталося

Наталія Дасюк
Forbes

4 хв читання

Реабілітологи більше не можуть лікувати дітей за державний кошт Фото Ілюстрація Shutterstock

Чому приватні реабілітологи більше не можуть лікувати дітей за державний кошт? Про причини, через які бюрократична формальність стала важливішою за доступ дітей до реабілітації, розповідає інспекторка Ради бізнес-омбудсмена Наталія Дасюк

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Двадцять один приватний реабілітолог отримав неприємний «подарунок» від держави наприкінці червня 2024 року. Їх виключили з переліку установ, які мають право надавати реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю за бюджетні кошти. Причина? Вони працюють як ФОПи, а не юридичні особи. Міністерство соціальної політики вирішило, що до терміну «реабілітаційна установа» не можуть входити ФОПи. Ці спеціалісти успішно надавали послуги протягом чотирьох років.

Артем Сандига з Харкова, власник дитячого центру розвитку і реабілітації TimmiClub, розповів, що 26 червня 2024 року він став переможцем грантової програми «Незламний бізнес» від Forbes Ukraine, а вже на наступний день його, як і решту ФОПів, виключили з переліку. Разом із ще вісьмома постраждалими колегами він звернувся до Ради бізнес-омбудсмена. 

«Грант дав можливість TimmiClub масштабуватися – ми відкрити ще один реабілітаційний центр в Ужгороді. Я маю чинну ліцензію на медичну практику, обладнання, кваліфікований персонал. Розраховував, що центр зможе надавати послуги маленьким пацієнтам, незалежно від фінансового становища. Але виявилося, це не має значення лише тому, що я – ФОП», – розповів Артем Сандига.

Абсурдність ситуації в тому, що держава не позбавила ФОПів права надавати реабілітаційні послуги, а позбавила можливості отримувати компенсацію за них із бюджету. Жодного перехідного періоду, який дозволив би бізнесу адаптуватися до нових вимог, не було. 

Реабілітологи опинилися перед вибором: або терміново реєструвати юридичну особу та отримувати нові ліцензії, або втрачати можливість працювати з дітьми, чиї сімʼї не можуть оплачувати послуги самостійно. Для багатьох із них державна програма – єдина можливість отримати реабілітацію. Тепер вони змушені або шукати нових спеціалістів, ризикуючи перервати вже налагоджений процес реабілітації, або відмовитися від неї.

Чому держава вирішила, що організаційно-правова форма важливіша за доступ дітей до реабілітації?

Передісторія

В 2019 році було запроваджено механізм забезпечення дітей з інвалідністю заходами з реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною». Згідно з програмою, заклади охорони здоров’я, в тому числі приватної форми власності, отримали право на бюджетне покриття вартості реабілітації. Передбачалося, що механізм сприятиме підвищенню якості реабілітаційних послуг.

З початку запровадження державної програми до Переліку включали суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, які отримали відповідну ліцензію, зокрема і ФОПів. Станом на 20 травня 2024 року список налічував 121 реабілітаційну установу, серед яких 21 – фізичні особи-підприємці. Що ж змінилося?

Згідно з поясненням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, в жовтні 2021 року внесли зміни до порядку використання бюджетних коштів. Термін «заклади охорони здоровʼя будь-якої організаційно-правової форми» замінили на «реабілітаційні установи».

Здавалося б, незначна зміна формулювання. Але через 2,5 року після цього Фонд раптом звернувся до Мінсоцполітики за розʼясненням і отримав відповідь: ФОПи не можуть вважатися реабілітаційними установами, оскільки не входять до системи реабілітації у значенні Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Правовий пуризм проти здорового глузду

За позицією Мінсоцполітики та Фонду, реабілітаційні послуги за бюджетні кошти можуть надавати лише окремі організаційно-правові форми юридичних осіб, такі як «установи», «підприємства» та «заклади». ФОПи ж до списку не входять.

Рада бізнес-омбудсмена, розібравшись у ситуації, виявила парадоксальну правову колізію. Базовий Закон «Основи законодавства України про охорону здоровʼя» передбачає право ФОПів надавати реабілітаційні послуги, в тому числі за бюджетні кошти. Спеціальний же ж закон не узгоджений із базовим. Замість ініціювання внесення змін до спеціального нормативного регулювання, Мінсоцполітики виключило ФОПів з Переліку.

Всі вони мали діючі ліцензії на медичну практику – держава визнавала їхнє право та спроможність надавати реабілітаційні послуги, але позбавила фактичної можливості отримувати оплату з бюджету за них. 

На переконання Ради, ФОПи мали законні очікування бути включеними до Переліку – він є механізмом реалізації їхнього права на надання реабілітаційної допомоги. Законні очікування були сформовані на підставі, по-перше, схваленої державою концепції про те, що ФОПи можуть бути уповноважені на надання реабілітаційних послуг, в тому числі за державний кошт; по-друге, послідовних діях Фонду, який з 2019 року включав ФОПів до Переліку. Відповідно, з точки зору Ради, в цій справі мало місце порушення принципів верховенства права, відповідальності держави та належного урядування.

Найбільш тривожним у цій справі є те, що державні органи не змогли пояснити легітимну мету такого рішення, окрім формального дотримання процедури. Верховний Суд у своїй практиці називає такий підхід «правовим пуризмом» – надмірно формальним застосуванням правових норм без врахування їхньої доцільності, раціональності та домірності.

Рада бізнес-омбудсмена під час розгляду скарги зауважила на обов’язку державних органів при прийнятті будь-яких рішень керуватися принципами адміністративної процедури. Протягом трьох місяців Мінсоцполітики обнадіювало, що виправить ситуацію і відновить ФОПів у Переліку, але конкретних дій не відбулося. Раді бізнес-омбудсмена не налали офіційної відповіді про причини відмови в поновленні ФОПів у Переліку.

Дискримінація під виглядом впорядкування

Дослідивши обставини справи, Рада бізнес-омбудсмена прийшла до висновку, що в діях держави вбачається кілька критичних проблем.

  1. Порушення принципу рівності: створено дискримінаційні умови для ФОПів порівняно з іншими субʼєктами господарювання, хоча закон забороняє ставити в нерівне становище окремі категорії підприємців.
  2. Ігнорування законних очікувань: підприємці, які роками працювали в системі та вкладали кошти в розвиток, раптом опинилися за бортом без жодного перехідного періоду.
  3. Непослідовність дій: якщо держава вважає, що припустилася помилки, включивши ФОПів до Переліку, то виправлення цієї помилки не може відбуватися за рахунок підприємців.
  4. Не прогнозування наслідків: сотні дітей, які стояли в черзі на реабілітацію до ФОПів і мали її пройти до кінця 2024 року, втратили таку можливість. Луцьк і Кривий Ріг залишились взагалі без реабілітаційних установ, де діти з інвалідністю могли б отримати безкоштовні послуги. В Києві і області органи місцевого самоврядування додатково ще й припинили фінансування реабілітаційних послуг ФОПів за локальною програмою «Турбота».

Доки чиновники не можуть визначитися з тлумаченням терміну «установа», реальні діти втрачають можливість отримати необхідну допомогу. А в умовах війни, коли потреба в реабілітації лише зростає, створення штучних барʼєрів виглядає особливо нелогічним.

Міністерство соціальної політики має переглянути своє рішення та відновити можливість ФОПів надавати реабілітаційні послуги за державний кошт, адже суть (наявність у суб’єкта господарювання права, підтвердженого ліцензією) має превалювати над формою (конкретною організаційно-правовою формою бізнес-діяльності, яка в даному випадку не має ніякого значення). Тільки в такому разі рішення органів влади відповідатимуть принципу верховенства права, а не свідчитимуть про їх прийняття на догоду правовому пуризму.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні