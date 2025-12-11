Прослухати матеріал
В декабре РФ увеличила перевозки нефти танкерами до максимума с начала войны – 3,68 млн баррелей в день. С конца ноября СБУ вывела из строя три теневых судна, которые возят российскую нефть. Почему не работают санкции и сколько потерь атаки Украины морскими дронами способны нанести врагу?
10 декабря Служба безопасности Украины распространила видео, на котором четыре украинских морских дрона Sea Baby врезаются в танкер «теневого флота» РФ Dashan. Судно под флагом Коморских островов двигалось в направлении портового терминала «Новороссийск». После мощных взрывов у кормы судно вывели из строя, по данным СБУ.
Это третье судно из «теневого флота» РФ, которое украинские дроны вывели из строя за последние недели. В конце ноября танкеры Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам у побережья Турции. Еще одно судно с «теневого флота» РФ 10 декабря СБУ арестовала в порту Одессы – оно вывозило краденое зерно из Севастополя.
