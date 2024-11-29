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Aroma Kava открыла первое кафе в Польше. Это уже второе заведение сети в ЕС. Что дальше?

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Aroma Kava у Варшаві /пресс-служба Aroma Kava

Первая в Польше Aroma Kava начала работу в Варшаве. Фото пресс-служба Aroma Kava

Крупнейшая украинская сеть кофеен Aroma Kava, которая объединяет более 200 заведений, открыла кофейню в центре Варшавы. Это уже восьмая крупная украинская сеть заведений питания, вышедшая на польский рынок.

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Первая в Польше Aroma Kava начала работу в Варшаве по ул. Маршаловской, 136. Ранее по этому адресу работало заведение сети быстрого питания Subway, свидетельствуют данные Google Maps. Рядом находятся супермаркет Carrefour и банк Millennium.

«В Польше мы планируем развиваться через франшизу», – рассказал собеседник Forbes Ukraine в Aroma Kava, не имеющий полномочий на официальные комментарии.

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