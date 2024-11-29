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Aroma Kava відкрила першу кавʼярню у Польщі. Це вже другий заклад мережі в ЄС. Що далі?

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Aroma Kava у Варшаві /пресслужба Aroma Kava

Перша в Польщі Aroma Kava почала роботу ​​у Варшаві Фото пресслужба Aroma Kava

Найбільша українська мережа кавʼярень Aroma Kava, яка обʼєднує понад 200 закладів, відкрила кавʼярню у центрі Варшави. Це вже восьма велика українська мережа закладів харчування, що вийшла на польський ринок.

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Перша в Польщі Aroma Kava почала роботу ​​у Варшаві на вул. Маршаловській 136. Раніше за цією адресою працював заклад мережі швидкого харчування Subway, свідчать дані Google Maps. Поряд розташовані супермаркет Carrefour та банк Millennium.

«У Польщі ми плануємо розвиватися через франшизу», – розповів співрозмовник Forbes Ukraine в Aroma Kava, який не має повноважень на офіційні коментарі.

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