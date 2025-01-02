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Братья по оружию. Как бывший «азовец» объединил земли 50 ветеранов в прибыльный бизнес. История аграрного «Эдема»

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Ветерани у бізнесі /Getty Images

Бывший азовец объединил земли 50 ветеранов в прибыльный бизнес Фото Getty Images

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Ветеран АТО и большой войны Владимир Соломин объединил более 100 га ветеранских земель и превратил в прибыльный бизнес: за два года выручка его компании выросла в четыре раза. В планах экспортировать продукцию в ЕС. На что он рассчитывает?

«Первый трактор и сеялку в 2017 году купил за средства, полученные за ранения», – рассказывает Владимир Соломин, 41. Он – ветеран АТО, который в 2017 году начал агробизнес, получив от государства 2 га земли на Полтавщине.

За шесть лет увеличил земельный банк до 118 га, взяв в аренду земельные участки других ветеранов. В 2023–2024 годах выручка его компании «Эдем 2015», которая выращивает пшеницу, подсолнечник, сою и кукурузу, выросла в четыре раза – до 2 млн грн.

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