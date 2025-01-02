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Брати по зброї. Як колишній «азовець» об’єднав землі 50 ветеранів у прибутковий бізнес. Історія аграрного «Едему»

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Ветерани у бізнесі /Getty Images

Колишній азовець об’єднав землі 50 ветеранів у прибутковий бізнес Фото Getty Images

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Ветеран АТО і великої війни Володимир Соломін обʼєднав понад 100 га ветеранських земель та перетворив на прибутковий бізнес: за два роки виторг його компанії зріс у чотири рази. В планах – експортувати продукцію до ЄС. На що він розраховує?

«Перший трактор та сівалку в 2017-му купив за кошти, отримані за поранення», – розповідає Володимир Соломін, 41. Він – ветеран АТО, який у 2017 році розпочав агробізнес, отримавши від держави 2 га землі на Полтавщині.

За шість років збільшив земельний банк до 118 га, взявши в оренду земельні ділянки інших ветеранів. У 2023–2024 роках виторг його компанії «Едем 2015», яка вирощує пшеницю, соняшник, сою та кукурудзу, зріс учетверо – до 2 млн грн.  

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