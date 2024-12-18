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«Дорогое хобби». Владелец Edem Family Игорь Кривецкий открывает премиальный загородный комплекс в Конче-Заспе. Сможет ли он на этом заработать

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

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Новий заміський комплекс Edem Kyiv /предоставлено пресс-службой

Новый загородный комплекс Edem Kyiv Фото предоставлено пресс-службой

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Компания Игоря Кривецкого планирует открыть загородный комплекс Edem Kyiv в первом квартале 2025 года. В то же время в Edem Family хотят расширить свой комплекс во Львове и построить несколько новых, в том числе за рубежом. Зачем Кривецкому сеть премиальных отелей во время войны?

Через 12 лет после открытия Edem Resort Lviv Игорь Кривецкий открывает новый «Эдем». «Я купил старый отель в Конча-Заспе еще в 2010-м, – говорит владелец компании Edem Family Игорь Кривецкий. – После реконструкции он станет Edem Kyiv».

Подготовка к открытию началась в декабре. «Сейчас набираем персонал, однако из-за войны этот процесс затянулся», – рассказывает CEO Edem Family Алексей Волошин.

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