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«Дороге хобі». Власник Edem Family Ігор Кривецький відкриває преміальний заміський комплекс у Конча-Заспі. Чи зможе він на цьому заробити

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

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Новий заміський комплекс Edem Kyiv /надано пресслужбою

Новий заміський комплекс Edem Kyiv Фото надано пресслужбою

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Компанія Ігоря Кривецького планує відкрити заміський комплекс Edem Kyiv у першому кварталі 2025 року. Водночас в Edem Family хочуть розширити свій комплекс у Львові й побудувати кілька нових, зокрема за кордоном. Навіщо Кривецькому мережа преміальних готелів під час війни?

Через 12 років після відкриття Edem Resort Lviv Ігор Кривецький відкриває новий «Едем». «Я купив старий готель у Конча-Заспі ще у 2010-му, – каже власник компанії Edem Family Ігор Кривецький. – Після реконструкції він стане Edem Kyiv». 

Підготовка до відкриття почалась у грудні. «Зараз набираємо персонал, однак через війну цей процес затягнувся», – розповідає CEO Edem Family Олексій Волошин.

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