Крылья Карпат. Топ-менеджер Универсал Банка и владелец автодилера строят городок возле Буковеля за $50 млн. На что они надеются

В 11 километрах от Буковеля осенью 2024 года начали возводить отдельный горный поселок на 100 домов Kryla Karpaty с храмом, музеем и рынком. Управляющей компанией горного поселка стала Five Forces. Сколько это стоит?

Новый коттеджный городок строят на территории Ясинянского поселкового общества на расстоянии 20 минут езды до Буковеля. 100 домов Kryla Karpaty будут сдавать на склоне Черногорского хребта и на высоте 895 м над уровнем моря.

«Важно, чтобы вокруг Kryla Karpaty сохранилась тишина для жителей, поэтому мы выкупили землю в радиусе двух километров, чтобы никто не смог там начать строительство», – говорит CEO компании Five Forces Алексей Волошин. Он управляет загородным комплексом Игоря Кривецкого Edem Resort Medical & SPA во Львове и пятизвездочной гостиницей «Hay» в Буковеле.