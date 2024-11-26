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Крылья Карпат. Топ-менеджер Универсал Банка и владелец автодилера строят городок возле Буковеля за $50 млн. На что они надеются

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Kryla Karpaty /предоставлено пресс-службой

Kryla Karpaty Фото предоставлено пресс-службой

В 11 километрах от Буковеля осенью 2024 года начали возводить отдельный горный поселок на 100 домов Kryla Karpaty с храмом, музеем и рынком. Управляющей компанией горного поселка стала Five Forces. Сколько это стоит?

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Новый коттеджный городок строят на территории Ясинянского поселкового общества на расстоянии 20 минут езды до Буковеля. 100 домов Kryla Karpaty будут сдавать на склоне Черногорского хребта и на высоте 895 м над уровнем моря.

«Важно, чтобы вокруг Kryla Karpaty сохранилась тишина для жителей, поэтому мы выкупили землю в радиусе двух километров, чтобы никто не смог там начать строительство», – говорит CEO компании Five Forces Алексей Волошин. Он управляет загородным комплексом Игоря Кривецкого Edem Resort Medical & SPA во Львове и пятизвездочной гостиницей «Hay» в Буковеле.

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