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Крила Карпат. Топменеджер Універсал Банку та власник автодилера будують містечко біля Буковеля за $50 млн. На що вони сподіваються

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Kryla Karpaty /надано пресслужбою

Kryla Karpaty Фото надано пресслужбою

За 11 кілометрів від Буковеля восени 2024 року почали зводити окреме гірське селище на 100 будинків Kryla Karpaty з храмом, музеєм та ринком. Керуючою компанією гірського селища стала Five Forces. Скільки це коштує?

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Нове котеджне містечко будують на території Ясінянської селищної громади за 20 хвилин їзди до Буковеля. 100 будинків Kryla Karpaty здаватимуть на схилі Чорногірського хребта та на висоті 895 м над рівнем моря. 

«Важливо, щоби навколо Kryla Karpaty збереглася тиша для мешканців, тому ми викупили землю у радіусі двох кілометрів, щоби ніхто не зміг там почати будівництво», – каже CEO компанії Five Forces Олексій Волошин. Він керує заміським комплексом Ігора Кривецького Edem Resort Medical & SPA у Львові та пʼятизірковим готелем «Hay» в Буковелі. 

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