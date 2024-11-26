Крила Карпат. Топменеджер Універсал Банку та власник автодилера будують містечко біля Буковеля за $50 млн. На що вони сподіваються

За 11 кілометрів від Буковеля восени 2024 року почали зводити окреме гірське селище на 100 будинків Kryla Karpaty з храмом, музеєм та ринком. Керуючою компанією гірського селища стала Five Forces. Скільки це коштує?

Нове котеджне містечко будують на території Ясінянської селищної громади за 20 хвилин їзди до Буковеля. 100 будинків Kryla Karpaty здаватимуть на схилі Чорногірського хребта та на висоті 895 м над рівнем моря.

«Важливо, щоби навколо Kryla Karpaty збереглася тиша для мешканців, тому ми викупили землю у радіусі двох кілометрів, щоби ніхто не зміг там почати будівництво», – каже CEO компанії Five Forces Олексій Волошин. Він керує заміським комплексом Ігора Кривецького Edem Resort Medical & SPA у Львові та пʼятизірковим готелем «Hay» в Буковелі.