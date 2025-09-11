Аренда земли в Украине за год подорожала на 13%, а стоимость гектара – в 1,5 раза. Причина – потеря 20% пахотных площадей из-за войны и климатических изменений, которые двигают степную зону на север. Агрохолдингам приходится конкурировать не только за землю, но и за пайщиков, которые все чаще выбирают самостоятельное хозяйствование. Как ИМК, МХП, «Тас Агро» и «Континентал Фармерз Групп» отвечают на вызов?

Стоимость аренды сельскохозяйственной земли в Украине выросла на 13% с начала года, говорит руководитель отдела земельных и имущественных отношений МХП Виктория Денисюк. Средняя цена на землю за этот же период выросла в 1,5 раза, до 72 500 грн/га, по данным «Опендатабота».

За три года войны пахотные земли в Украине сократились на 20%, до 20 млн га, говорит СЕО «Агротрейд» Сергей Нечипорук.