«Хотят получать больше». Цена земли взлетела, пайщики разрывают договоры аренды. Как война и климат меняют агробизнес?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

пайовики /Shutterstock

Цена аренды земли выросла на 13% за год Фото Shutterstock

Аренда земли в Украине за год подорожала на 13%, а стоимость гектара – в 1,5 раза. Причина – потеря 20% пахотных площадей из-за войны и климатических изменений, которые двигают степную зону на север. Агрохолдингам приходится конкурировать не только за землю, но и за пайщиков, которые все чаще выбирают самостоятельное хозяйствование. Как ИМК, МХП, «Тас Агро» и «Континентал Фармерз Групп» отвечают на вызов?

Стоимость аренды сельскохозяйственной земли в Украине выросла на 13% с начала года, говорит руководитель отдела земельных и имущественных отношений МХП Виктория Денисюк. Средняя цена на землю за этот же период выросла в 1,5 раза, до 72 500 грн/га, по данным «Опендатабота».

За три года войны пахотные земли в Украине сократились на 20%, до 20 млн га, говорит СЕО «Агротрейд» Сергей Нечипорук.

