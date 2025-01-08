Плюс 20% за рік. Вартість сільгоспземлі йде вгору, зростання продовжиться й у 2025-му. Чи поспішати з купівлею?

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Ціни на землю в Україні продовжують зростати. Вартість гектара збільшілась на 20%, до 45 400 грн, а обсяг проданої землі – на 46%. Скільки можна заробити на землі в Україні?
«Земля – це інвестиція у майбутнє», – каже фермер Станіслав Земіровський, 28. У 2024-му він купив 10 га на Житомирщині, на яких планує вирощувати олійні та зернові. В обробітку у Земіровського 90 га землі.
Він планує купувати землю і в 2025-му. «Ти не знаєш що буде завтра, – каже він. – Земля дає відчуття стабільності».
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