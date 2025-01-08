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Плюс 20% за рік. Вартість сільгоспземлі йде вгору, зростання продовжиться й у 2025-му. Чи поспішати з купівлею?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Ціна на землю в Україні /Getty Images

Найвищі ціни на землю сільськогосподарського призначення в Івано-Франківській та Львівській областях Фото Getty Images

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Ціни на землю в Україні продовжують зростати. Вартість гектара збільшілась на 20%, до 45 400 грн, а обсяг проданої землі – на 46%. Скільки можна заробити на землі в Україні?

«Земля – це інвестиція у майбутнє», – каже фермер Станіслав Земіровський, 28. У 2024-му він купив 10 га на Житомирщині, на яких планує вирощувати олійні та зернові. В обробітку у Земіровського 90 га землі. 

Він планує купувати землю і в 2025-му. «Ти не знаєш що буде завтра, – каже він. – Земля дає відчуття стабільності».

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