Ячейки для королевской почты. Луцкая Modern Expo открыла новый завод в Польше и начала продавать почтоматы британской Royal Mail. Сколько ей может принести почтоматный бум?

Компания Modern Expo запустила завод в польском Люблине и начала поставлять почтоматы британской почтовой службе Royal Mail. В планах производителя из Луцка выйти за пределы Европы и побороться за рынок почтоматов на $2,6 млрд. Как новый завод в Польше поможет добиться цели?

Один из крупнейших производителей торгового оборудования в Восточной Европе – украинско-польская Modern Expo – запустил* завод в польском Люблине на 12 500 кв. м, рассказал совладелец и генеральный директор Modern Expo Group Петр Пилипюк.

У компании были производственные площади в Люблине на 8500 кв. м, которые не использовались. Теперь их расширили на 47% и в августе 2024 года без огласки запустили производство. «Из-за высокой конкуренции вынуждены воздержаться от предоставления дополнительных деталей», – говорит Пилипюк.