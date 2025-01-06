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Ячейки для королевской почты. Луцкая Modern Expo открыла новый завод в Польше и начала продавать почтоматы британской Royal Mail. Сколько ей может принести почтоматный бум?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Modern Expo /Royal Mail/Facebook

Modern Expo Пилипюка открыла новый завод по производству почтоматов в Польше и начала продавать их британской Royal Mail. Фото Royal Mail/Facebook

Компания Modern Expo запустила завод в польском Люблине и начала поставлять почтоматы британской почтовой службе Royal Mail. В планах производителя из Луцка выйти за пределы Европы и побороться за рынок почтоматов на $2,6 млрд. Как новый завод в Польше поможет добиться цели?

Один из крупнейших производителей торгового оборудования в Восточной Европе – украинско-польская Modern Expo – запустил* завод в польском Люблине на 12 500 кв. м, рассказал совладелец и генеральный директор Modern Expo Group Петр Пилипюк.

У компании были производственные площади в Люблине на 8500 кв. м, которые не использовались. Теперь их расширили на 47% и в августе 2024 года без огласки запустили производство. «Из-за высокой конкуренции вынуждены воздержаться от предоставления дополнительных деталей», – говорит Пилипюк.

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