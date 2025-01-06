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Modern Expo /Royal Mail/Facebook
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Комірки для королівської пошти. Луцька Modern Expo відкрила новий завод у Польщі та почала продавати поштомати британській Royal Mail. Скільки їй може принести поштоматний бум?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Modern Expo Пилипюка відкрила новий завод із виробництва поштоматів у Польщі та почала продавати їх британській Royal Mail. Фото Royal Mail/Facebook

Компанія Modern Expo відкрила другий завод у польському Любліні та почала постачати поштомати британській поштовій службі Royal Mail. У планах виробника з Луцька – вийти за межі Європи та поборотися за ринок поштоматів на $2,6 млрд. Як новий завод у Польщі допоможе досягти мети?

Один із найбільших виробників торговельного обладнання в Східній Європі – українсько-польська Modern Expo – відкрила другий завод у польському Любліні на 12 500 кв. м, розповів співвласник та генеральний директор Modern Expo Group Петро Пилипюк.

Нове підприємство в Любліні робитиме поштомати. Його без розголосу запустили у серпні 2024-го. «Через високу конкуренцію змушені утриматися від надання додаткових деталей», – каже Пилипюк.

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