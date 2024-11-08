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Маркетингові війни. Чому великі мережі АЗС синхронно знижують ціни на пальне у вихідні і як споживачу обрати найвигіднішу пропозицію? Корисна інфографіка

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Як обрати найкращі бонуси та знижки на пальне /колаж Анастасія Решетнік

Великі мережі АЗС синхронно знижують ціни на пальне у вихідні Фото колаж Анастасія Решетнік

Бонуси та знижки на пальне, акції вихідного дня та десятки програм лояльності АЗС. Паливні мережі змушені агресивно конкурувати на ринку, який зменшується. Як від цього виграти споживачу?

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У суботу 2 листопада найбільші паливні мережі АЗС – OKKO і WOG – практично одночасно оголосили в соцмережах про знижки на пальне протягом вихідних: мінус 5 грн для бензину і дизелю, 2,5 грн – для автогазу. Не вперше – схожі оголошення на сторінках двох компаній вийшли 19 жовтня.

Які причини бонусів та знижок на пальне у вихідні та як від цього виграти споживачу?

«У ОККО просідання, і вони шукають можливості оживити своїх клієнтів та краще дослідити їхню поведінку», – каже гендиректор однієї з великих мереж АЗС на правах анонімності через конфлікт інтересів. Конкуренція на ринку величезна, оскільки з кожним роком війни заправляються все менше людей, додає він. 

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