Modern Expo подписала пятилетний контракт с Royal Mail на поставку почтоматов

Украинско-польская Modern Expo – один из крупнейших производителей торгового оборудования в Восточной Европе – подписала долгосрочный контракт с британской почтовой службой Royal Mail , сообщил совладелец и генеральный директор Modern-Expo Group Петр Пилипюк в эфире Business Breakfast с Владимиром Федориным от Forbes Ukraine.

Ключевые факты

Modern Expo подписала контракт с Royal Mail на пять лет после успешного выполнения первого этапа сотрудничества – поставки британскому партнеру 250 почтоматов в начале года, сообщил Пилипюк.

Называть точную сумму сделки он отказался, добавив, что по условиям контракта Modern Expo будет поставлять на десятки миллионов фунтов стерлингов почтоматов для развертывания сети автоматизированных пунктов выдачи посылок на территории Великобритании.

«Этот контракт – не только серьезная финансовая перспектива, но и вызов для нас, ведь он повышает планку качества и сервиса. Мы приложим максимум усилий, чтобы быть надежным партнером Royal Mail на долгие годы», – отметил Пилипюк.

По его словам, пятилетний контракт с Royal Mail станет одним из ключевых драйверов роста компании, которая планирует увеличить оборот в 2,5 раза в ближайшие пять лет, удерживая темп прироста более 25% ежегодно.

Контекст

Основанная в 1997 году украинцем Петром Пилипюком и поляком Богданом Лукасиком «Модерн-Экспо» выпускает более 8000 наименований торгового оборудования – от магазинных полок и прилавков до кассовых аппаратов и почтоматов.

Группа Modern Expo включает в себя пять украинских компаний и шесть зарубежных представительств, расположенных в Германии, Франции, Польше, Великобритании, ОАЭ и на Кипре. Группа экспортирует в 75 стран мира.

В декабре Modern Expo начала поставлять почтоматы британской почтовой службе Royal Mail, основанной в 1516 году королем Генрихом VIII.

В начале года Modern Expo запустила завод по производству почтоматов в Люблине (Польша) на 12 500 кв. м. На 2024 г. почтоматы обеспечили около 20% общего дохода группы, поясняет он. Ежегодно объемы их продаж растут на 10–15%. «Это направление сегодня является приоритетным», – говорил Пилипюк в январе.

В прошлом году общая выручка компании выросла на 4,5%, до 4,08 млрд грн.

Как новый завод в Польше должен помочь Modern Expo – читайте в материале.