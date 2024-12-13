Польско-украинская Modern Expo поставила первые почтоматы для британской Royal Mail (фото)

Польско-украинская компания Modern Expo поставила первые почтоматы в рамках партнерства с британской почтовой службой Royal Mail. Об этом сообщила пресс-служба Modern Expo 12 декабря. В начале 2025 года Royal Mail планирует открыть 250 почтоматов, пишет The Telegraph .

Подробности

Modern Expo реализовала первый крупный этап сотрудничества с Royal Mail – менее чем за три месяца, сообщила пресс-служба компании.

За это время стороны провели десятки индивидуальных встреч и воркшопов, на которых обсуждались дизайн продукта, локации, забота о клиентах, UX/UI и т.д. Представители британской компании посетили производство Modern Expo, говорится в сообщении.

Первые почтоматы уже установлены у исторического почтового центра Маунт-Плезант в Лондоне.

Новые почтоматы Royal Mail. Фото: пресс-служба Modern Expo Новые почтоматы Royal Mail. Фото: пресс-служба Modern Expo Новые почтоматы Royal Mail. Фото: пресс-служба Modern Expo Фото Фото Facebook Andriy Fedoriv Предыдущий слайд Следующий слайд

Прямая речь

«Начало невероятного сотрудничества между Royal Mail и Modern Expo – новый этап нашего совместного пути создания будущего! Благодарю все команды за плодотворную работу и преданность общим целям», – прокомментировал событие Петр Пилипюк.

Контекст

Royal Mail планирует конкурировать с Amazon. Установление почтоматов является частью стратегии компании по модернизации и расширению сети, поскольку спрос на посылки растет, а объемы писем сокращаются. За последние 20 лет ежегодное количество отправленных писем сократилось с 20 до 7 млрд, а к 2029 году ожидается снижение до 4 млрд.

Сегодня около 70% доходов Royal Mail поступает от доставки посылок. Однако компания сталкивается с конкуренцией от Amazon, DPD, Evri и InPost. Для усиления позиций Royal Mail чешский миллиардер Даниэль Кршетинский инвестирует £800 млн в установку 20 000 почтоматов, что значительно превышает сеть Amazon с 5000 точек.

Международный холдинг Modern Expo является ведущим производителем торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе с главным офисом в Луцке. У компании более 2500 работников в семи странах, она экспортирует продукцию в более чем 75 стран.

О том, как польско-украинской компании Modern Expo удалось стать лидером рынка торгового оборудования в Европе, читайте в материале Forbes.