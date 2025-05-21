Modern Expo підписала п’ятирічний контракт із Royal Mail на постачання поштоматів

Українсько-польська Modern Expo – один із найбільших виробників торгового обладнання в Східній Європі – підписала довгостроковий контракт із британською поштовою службою Royal Mail , повідомив співвласник та генеральний директор Modern-Expo Group Петро Пилипюк в етері Business Breakfast із Володимиром Федоріним від Forbes Ukraine.

Ключові факти

Modern Expo підписала контракт із Royal Mail на п’ять років після успішного виконання першого етапу співпраці – постачання британському партнеру 250 поштоматів на початку року, повідомив Пилипюк.

Називати точну суму угоди він відмовився, додавши, що за умовами контракту Modern Expo поставлятиме на десятки мільйонів фунтів стерлінгів поштоматів для розгортання мережі автоматизованих пунктів видачі посилок на території Великої Британії.

«Цей контракт – не лише значна фінансова перспектива, а й виклик для нас, адже він підвищує планку якості та сервісу. Ми докладемо максимум зусиль, щоб бути надійним партнером Royal Mail на довгі роки», – зазначив Пилипюк.

За його словами, п ’ятирічний контракт із Royal Mail стане одним із ключових драйверів зростання компанії, яка планує збільшити оборот у 2,5 раза за найближчі п’ять років, утримуючи темп приросту понад 25% щороку.

Контекст

Заснована в 1997 році українцем Петром Пилипюком та поляком Богданом Лукасіком «Модерн‑Експо» випускає понад 8000 найменувань торговельного обладнання – від магазинних полиць і прилавків до касових апаратів та поштоматів.

Група Modern Expo включає п’ять українських компаній та шість закордонних представництв, розташованих у Німеччині, Франції, Польщі, Великій Британії, ОАЕ та на Кіпрі. Група експортує до 75 країн світу.

У грудні Modern Expo почала постачати поштомати британській поштовій службі Royal Mail, заснованій у 1516 році королем Генріхом VIII.

На початку року Modern Expo запустила завод із виробництва поштоматів в Любліні (Польща) на 12 500 кв. м. На 2024 рік поштомати забезпечили близько 20% загального доходу групи, пояснює він. Щорічно обсяги їх продажів зростають на 10–15%. «Цей напрямок сьогодні є пріоритетним», – казав Пилипюк у січні.

Торік загальна виручка компанії зросла на 4,5%, до 4,08 млрд грн.

Як новий завод у Польщі має допомогти Modern Expo – читайте в матеріалі.