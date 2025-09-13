На территории ВДНХ в 2026 году появится гастропространство под открытым небом Food Plaza с ресторанами и городским пляжем. Экспоцентр начал привлекать арендаторов, Gastrofamily Елены Борисовой – в процессе переговоров. Как рестораторам зайти в самый большой экспоцентр Украины?

Киевский ВДНХ добавит больше кафе и ресторанов. Весной 2026 года там заработает Food Plaza – пространство под открытым небом с ресторанами, современным городским рынком и зоной отдыха, стилизованной под пляж.

«Спрос на новые гастрономические форматы на ВДНХ растет», – говорит директор по развитию Евгений Мушкин. С начала года посещаемость ВДНХ выросла на 15% – 2,86 млн человек по сравению с 2,48 млн за аналогичный период прошлого года, говорит он.