ВДНГ /пресс-служба ВДНХ
Категория
Компании
Дата

Накормить 4,5 млн человек. На ВДНХ запустят гастропространство Food Plaza. Что там будет

Forbes

2 хв читання

Павильон ВДНХ Фото пресс-служба ВДНХ

На территории ВДНХ в 2026 году появится гастропространство под открытым небом Food Plaza с ресторанами и городским пляжем. Экспоцентр начал привлекать арендаторов, Gastrofamily Елены Борисовой – в процессе переговоров. Как рестораторам зайти в самый большой экспоцентр Украины?

Киевский ВДНХ добавит больше кафе и ресторанов. Весной 2026 года там заработает Food Plaza – пространство под открытым небом с ресторанами, современным городским рынком и зоной отдыха, стилизованной под пляж.

«Спрос на новые гастрономические форматы на ВДНХ растет», – говорит директор по развитию Евгений Мушкин. С начала года посещаемость ВДНХ выросла на 15% – 2,86 млн человек по сравению с 2,48 млн за аналогичный период прошлого года, говорит он.

