Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:31 хвилин
На території ВДНГ у 2026 році з’явиться гастропростір просто неба Food Plaza з ресторанами та міським пляжем. Експоцентр почав залучати орендарів, Gastrofamily Олени Борисової – у процесі перемовин. Як рестораторам зайти в найбільший експоцентр України?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Київський ВДНГ додасть більше кафе та ресторанів. Навесні 2026 року там запрацює Food Plaza – простір просто неба з ресторанами, сучасним міським ринком та зоною відпочинку, стилізованою під пляж.
«Попит на нові гастрономічні формати на ВДНГ зростає», – каже директор із розвитку Євген Мушкін. Від початку року відвідуваність ВДНГ зросла на 15% – 2,86 млн людей проти 2,48 млн за аналогічний період минулого року, говорить він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.