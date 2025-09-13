На території ВДНГ у 2026 році з’явиться гастропростір просто неба Food Plaza з ресторанами та міським пляжем. Експоцентр почав залучати орендарів, Gastrofamily Олени Борисової – у процесі перемовин. Як рестораторам зайти в найбільший експоцентр України?

Київський ВДНГ додасть більше кафе та ресторанів. Навесні 2026 року там запрацює Food Plaza – простір просто неба з ресторанами, сучасним міським ринком та зоною відпочинку, стилізованою під пляж.

«Попит на нові гастрономічні формати на ВДНГ зростає», – каже директор із розвитку Євген Мушкін. Від початку року відвідуваність ВДНГ зросла на 15% – 2,86 млн людей проти 2,48 млн за аналогічний період минулого року, говорить він.