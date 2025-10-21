Подсолнечное масло занимает 21% украинского агроэкспорта , по данным Минагро. Однако в течение года из-за нехватки сырья крупнейший экспортер Kernel впервые начал перерабатывать сою и рапс – подсолнечника не хватало. Как изменения повлияют на доходы украинских производителей?

Украина – лидер по производству подсолнечного масла с долей 26% мирового производства, по данным USDA. Только Kernel, по данным компании, держит около 10% мирового экспорта.

В этом году результаты могут быть хуже. За девять месяцев 2025-го украинские аграрии экспортировали на 31% меньше масла, чем за аналогичный период прошлого года – 3,2 млн т, на $3,7 млрд, по данным таможни. Причина – низкий урожай подсолнечника из-за погодных условий. Во Франции урожай подсолнечника также будет на 15% ниже среднего за последние пять лет, пишет Bloomberg.