До Чорної п’ятниці більшість ритейлерів зосереджуються на маркетингових акціях, але часто забувають про технічну підготовку. Проблеми з серверними ресурсами, кешуванням та актуальністю даних про залишки товару на складі можуть призвести до втрати продажів і репутації. Як ефективно підготуватися до пікового трафіку та уникнути цих помилок? Розповідає Галина Пустова, співзасновниця компанії Catomize, CEO СDTO Сampus при Мінцифрі

Готуючись до Чорної п’ятниці, більшість ритейлерів одразу фокусуються на маркетингових акціях, знижках та рекламних кампаніях. Поспілкувавшись з кількома великими онлайн-магазинами, наша команда помітила цікавий патерн: певні моменти технічної підготовки залишаються поза увагою.

Сервери, бази даних, кешування – здається, що все працює, але саме тут часто і виникають проблеми чи розсинхрон, які можуть обернути будь-який успіх у втрату продажів і репутації бізнесу.

Три неочевидних, але найпоширеніших технічних проблеми, з якими стикається e-commerce під час пікового трафіку. Та рішення, щоб їх уникнути.

Навантаження на сервери зростатиме нелінійно

У період пікового трафіку навантаження на серверні ресурси зростатиме нелінійно.

Е-commerce платформи мають централізовані точки зберігання даних – бази даних. При збільшенні кількості одночасних користувачів кількість запитів зростає не лише пропорційно, а й комбінаційно – збільшується кількість перехресних запитів, блокувань таблиць тощо.

Якщо один користувач створює п’ять запитів, то 1000 користувачів одночасно створюють не просто 5000 запитів, а 5000, які конкурують за ресурси кешу, пам’яті. Як результат – блокування ресурсів та деградація продуктивності у квадраті до навантаження.

Цю проблему зазвичай намагаються вирішувати агресивним кешуванням. Але на великих обсягах трафіку кешування перестає бути ефективним. Коли зростає кількість відвідувачів і унікальних сторінок, частка cache misses збільшується: користувачі дивляться різні товари, фільтрують, сортують, шукають. Це призводить до частих звернень до бази даних і нелінійного зростання навантаження на бекенд.

До того ж використання кешу має іншу більш суттєву ваду. Про неї нижче.

Нелінійний ріст витрат на залізо буде так само нелінійно зменшувати профіт.

Тут проблеми виникнуть:

в IT-департаменту, який не зможе запланувати необхідне масштабування на період пікового трафіку. Результат – овербукінг ресурсів або даунтайм;

у відділу фінансів та маркетингу, бо через зростаючі витрати на сервери вони не зможуть запланувати маркетингові кампанії, а прогнозовані прибутки, скоріш за все, виявляться завищеними.

Рішення. Для цієї проблеми не існує швидкого рішення. Досягти лінійного зростання серверного навантаження можливо, тільки якщо грамотно вибудувати архітектуру онлайн-каталогу, де б відповіді сервера на запити клієнтів були згенеровані заздалегідь та не створювали жодних навантажень на бази даних.

За таким принципом працюють гіганти e-commerce як Amazon, eBay чи Jumia.

Товари можуть закінчитись раніше, ніж онлайн-магазин знатиме про це

Це проблема агресивного кешування, про яку згадувалося в першому пункті.

Щоб зменшити кількість звернень до баз даних (тим самим зменшити навантаження на сервер), сторінки активно зберігаються для повторного використання. Це викликає ризик розсинхрону каталогу зі складом.

Збережена (закешована) сторінка може показувати, що товар доступний, коли насправді його вже розпродали.

Так бізнес втрачає продажі, бо замість цього товару клієнти могли б купити інший, який є в наявності. І навпаки, товари, які зʼявилися на складі, можуть не відображатися в каталозі. Знову втрата доходу, не кажучи вже про репутаційні ризики, додаткове навантаження на службу підтримки.

Під час підвищеного трафіку, на кшталт Чорної п’ятниці, Гелловіну чи рекламних кампаній, ймовірність виникнення цієї проблеми особливо висока через підвищений обʼєм транзакцій і вищу ймовірність товару бути цілком розпроданим.

Кеш – це відома палиця з двома кінцями. Це довічна спроба вирішити щось, користуючись з чогось іншого. Про складності роботи з кешем дуже влучно ще у 1994 році сказав Філ Карлтон, але і по сьогодні ситуація не надто змінилася: «У компʼютерній науці є лише дві складні речі: інвалідація кешу та найменування сутностей».

Рішення. Замість використання кешу варто застосувати попередню генерацію сторінок каталогу. Попередня генерація чи проєкція є принципово іншим рішенням, яке не потребує інвалідації. Разом з цим потрібна розумна система повідомлень усіх змін у системі, яка ініціюватиме перегенерацію сторінок, які втратили свою актуальність.

Ризик накопичити «непродані залишки»

У випадку складної ритейл-структури з великою кількістю каналів продажу є висока ймовірність, що у команди закупівель немає реальної картини щодо стану складу.

Щоб уникнути ризиків і забезпечити наявність товарів навіть у разі непередбачених ситуацій, відділ закупівель може збільшити кількість товарів на складах перед Чорною п’ятницею. Це створить велику кількість непроданих залишків із закінченням пікового сезону.

Знову втрати. Один з наших дизайн-партнерів розповів, що через відсутність актуальної інформації про кількість товарів на складах вони змушені тримати мертвий сток на суму понад €2 млн, щоб забезпечити наявність товарів.

Рішення – розумна система оповіщення змін у будь-якій з частин e-commerce ландшафту та централізована підсистема зберігання й миттєвої видачі цієї інформації.

Не тільки маркетинг і знижки

Підготовка до Чорної п’ятниці чи інших великих маркетингових кампаній – це не тільки маркетинг і знижки. Успіх кампанії залежить від технічної готовності: від стабільності серверів до актуальності даних про залишки на складі. Ігнорування цього може призвести до втрат продажів, зменшення маржинальності, перевантаження ресурсів і навіть шкоди для репутації.

Щоб піковий трафік не став сюрпризом, варто будувати систему, де технічні процеси працюють на рівні бізнес-цілей: грамотно масштабувати сервери, забезпечувати актуальність каталогу та контролювати закупівлі.

Готуватись до Чорної п’ятниці потрібно не лише синхронізуючись з маркетинговою командою, а в першу чергу – саме з технічною. Комплексний підхід дає змогу зберегти прибуток і зробити Чорну п’ятницю дійсно вигідною для бізнесу.