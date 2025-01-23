Обошли ОККО на копейку. Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» купить АЗС Shell. Как это повлияет на топливный рынок

Отчужденная у Игоря Коломойского в пользу государства «Укрнафта» станет владельцем украинских активов Shell, одной из крупнейших топливных компаний мира. 23 января АМКУ разрешил госкомпании купить 51-процентную долю украинской сети нефтяного гиганта. Остальные сети – в собственности Фонда госимущества. Как в борьбе за 118 заправок Shell «Укрнафта» обошла ОККО и зачем ей этот актив.

Решение АМКУ позволяет «Укрнафте» получить контрольную долю в сети АЗС Shell в Украине и объединить 118 заправок. После этого количество ее АЗС вырастет почти на четверть, до 665. У ближайшего конкурента – ОККО – 410 АЗС.

Как «Укрнафта» обошла ОККО в борьбе за актив и когда рассчитывает вернуть инвестиции?