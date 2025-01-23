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Обійшли ОККО на копійку. Антимонопольний комітет дозволив «Укрнафті» купити АЗС Shell. Як це вплине на паливний ринок

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

2 хв читання

«Укрнафта» купує АЗС Shell. /Getty Images

Антимонопольний комітет дозволив «Укрнафті» придбати мережу АЗС Shell. Фото Getty Images

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Відчужена у Ігоря Коломойського на користь держави «Укрнафта» стане власником українських активів Shell, однієї з найбільших паливних компаній світу. 23 січня АМКУ дозволив держкомпанії купити 51-відсоткову частку української мережі нафтового гіганта. Решта мережі – у власності Фонду держмайна. Як у боротьбі за 118 заправок Shell «Укрнафта» обійшла ОККО і навіщо їй цей актив.

Рішення АМКУ дозволяє «Укрнафті» отримати контрольну частку в мережі АЗС Shell в Україні та доєднати 118 заправок. Після цього кількість її АЗС зросте майже на чверть, до 665. У найближчого конкурента – ОККО – 410 АЗС.   

Як «Укрнафта» обійшла ОККО в боротьбі за актив та коли розраховує повернути інвестиції? 

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