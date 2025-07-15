Пять принципов создания новой команды руководителей в опытной компании, которая оказалась в кризисе. Об этом рассказывает HRD «Нибулона» Яна Романенко, 51.

Я пришла в «Нибулон» в ноябре 2022 года, когда руководителем стал Андрей Вадатурский после трагической смерти основателя Алексея Вадатурского (он и его жена Раиса погибли в результате обстрела 31 июля 2022 года. – Forbes Ukraine).

Перед Андреем встала задача стабилизировать компанию. Сменились владелец, подходы, культура, стиль управления. Плюс бешенное давление внешних обстоятельств – войны, непростой финансовой ситуации в компании, экономического состояния в государстве (убытки «Нибулона» от войны – более $0,5 млрд, потеря 68% активов и кредитная нагрузка почти в $570 млн. – Forbes).