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Пересобрать «Нибулон». Компания семьи Вадатурских пережила удары войны, гибель основателя и переформатирование менеджмента. Как поиск кадров помог преодолеть кризис

Яна Романенко
Контрибьюторка Forbes

4 хв читання

Як «Нібулон» збирав команду менеджерів після загибелі Олексія Вадатурського /Getty Images

После трагической смерти основателя «Нибулона» Алексея Вадатурского перед его сыном Андреем встала задача стабилизировать компанию Фото Getty Images

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Пять принципов создания новой команды руководителей в опытной компании, которая оказалась в кризисе. Об этом рассказывает HRD «Нибулона» Яна Романенко, 51.

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Я пришла в «Нибулон» в ноябре 2022 года, когда руководителем стал Андрей Вадатурский после трагической смерти основателя Алексея Вадатурского (он и его жена Раиса погибли в результате обстрела 31 июля 2022 года. – Forbes Ukraine).

Перед Андреем встала задача стабилизировать компанию. Сменились владелец, подходы, культура, стиль управления. Плюс бешенное давление внешних обстоятельств – войны, непростой финансовой ситуации в компании, экономического состояния в государстве (убытки «Нибулона» от войны – более $0,5 млрд, потеря 68% активов и кредитная нагрузка почти в $570 млн. – Forbes).

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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