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Перезібрати «Нібулон». Компанія родини Вадатурських пережила удари війни, загибель засновника та переформатування менеджменту. Як пошук кадрів допоміг подолати кризу

Яна Романенко
Контриб’юторка Forbes

4 хв читання

Як «Нібулон» збирав команду менеджерів після загибелі Олексія Вадатурського /Getty Images

Після трагічної смерті засновника «Нібулона» Олексія Вадатурського перед його сином Андрієм постало завдання стабілізувати компанію Фото Getty Images

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П’ять принципів створення нової команди керівників у досвідченій компанії, яка опинилася в кризі. Про це розповідає HRD «Нібулона» Яна Романенко, 51.

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Я прийшла в «Нібулон» у листопаді 2022 року, коли керівником став Андрій Вадатурський після трагічної смерті засновника Олексія Вадатурського (він та його дружина Раїса загинули внаслідок обстрілу 31 липня 2022 року. – Forbes Ukraine).

Перед Андрієм постало завдання стабілізувати компанію. Змінилися власник, підходи, культура, стиль управління. Плюс шалений тиск зовнішніх обставин – війни, непростої фінансової ситуації в компанії, економічного стану в державі (збитки «Нібулона» від війни – понад $0,5 млрд, втрата 68% активів та кредитне навантаження майже у $570 млн. – Forbes).

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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