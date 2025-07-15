П’ять принципів створення нової команди керівників у досвідченій компанії, яка опинилася в кризі. Про це розповідає HRD «Нібулона» Яна Романенко, 51.

Я прийшла в «Нібулон» у листопаді 2022 року, коли керівником став Андрій Вадатурський після трагічної смерті засновника Олексія Вадатурського (він та його дружина Раїса загинули внаслідок обстрілу 31 липня 2022 року. – Forbes Ukraine).

Перед Андрієм постало завдання стабілізувати компанію. Змінилися власник, підходи, культура, стиль управління. Плюс шалений тиск зовнішніх обставин – війни, непростої фінансової ситуації в компанії, економічного стану в державі (збитки «Нібулона» від війни – понад $0,5 млрд, втрата 68% активів та кредитне навантаження майже у $570 млн. – Forbes).