Релокация из Германии в Украину. Knauf перевозит свой немецкий завод в Украину. Forbes Ukraine узнал подробности проекта на €150 млн

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов немецкая Knauf до конца года планирует запустить в Украине второй завод . Как узнал Forbes, компания не будет строить завод с нуля, а перевезет его из Германии. Почему группа избрала Украину, охваченную войной, вместо самой большой экономики ЕС? Эксклюзивные детали одного из самых крупных инвестпроектов иностранной компании в Украине за время войны

В декабре 2024-го немецкая Knauf начала строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей в Украине, говорит Forbes Ukraine менеджер компании на правах анонимности. Он не может публично комментировать планы международного строительного конгломерата в Украине из-за информационной политики компании.

Полноценно завод начнет работать до конца 2025-го в городе Борщев Тернопольской области. Там расположена главная сырьевая база Knauf – карьер гипсового камня, разведанных запасов которого хватит минимум на 20 лет работы.

Оборудование для нового завода уже в Украине, говорит он. «Приняли решение демонтировать его с завода на юге Германии», – объясняет менеджер Knauf.

В начале года немецкая компания потеряла свой самый крупный украинский завод – в Соледаре, уничтоженный и оккупированный российскими войсками.