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Подвинуть Kernel и Louis Dreyfus. Continental Farmers Group запустил зерновой трейдинг. Есть ли место для нового игрока на рынке в $9,4 млрд

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Контінентал Фармерз Груп /Getty Images

Continental Farmers Group переваливает 150 000–200 000 т зерновых в месяц Фото Getty Images

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Одна из самых крупных украинских агрокомпаний Continental Farmers Group (CFG) во время войны начала заниматься трейдингом зерна и целит в топ-5 самых крупных агроэкспортеров. Какие шансы у нового игрока против Kernel, Cargill и Louis Dreyfus?

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«Трейдинг дополняет наш бизнес и позволяет более эффективно использовать ресурсы», – говорит генеральный директор CFG Георг фон Нолкен.

Continental Farmers Group (CFG) – четвертый по земельному банку агрохолдинг Украины, принадлежащий Саудовской SALIC. Компания выращивает кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою, сахарную свеклу и картофель на 195 000 га в пяти областях.

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