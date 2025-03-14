Подвинуть Kernel и Louis Dreyfus. Continental Farmers Group запустил зерновой трейдинг. Есть ли место для нового игрока на рынке в $9,4 млрд

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Одна из самых крупных украинских агрокомпаний Continental Farmers Group (CFG) во время войны начала заниматься трейдингом зерна и целит в топ-5 самых крупных агроэкспортеров. Какие шансы у нового игрока против Kernel, Cargill и Louis Dreyfus?
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«Трейдинг дополняет наш бизнес и позволяет более эффективно использовать ресурсы», – говорит генеральный директор CFG Георг фон Нолкен.
Continental Farmers Group (CFG) – четвертый по земельному банку агрохолдинг Украины, принадлежащий Саудовской SALIC. Компания выращивает кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою, сахарную свеклу и картофель на 195 000 га в пяти областях.
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