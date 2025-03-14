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Посунути Kernel та Louis Dreyfus. Continental Farmers Group запустила зерновий трейдинг. Чи є місце для нового гравця на ринку у $9,4 млрд

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Контінентал Фармерз Груп /Getty Images

Continental Farmers Group перевалює 150-200 000 т зернових на місяць Фото Getty Images

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Одна з найбільших українських агрокомпаній Continental Farmers Group (CFG) під час війни почала займатись трейдингом зерна і цілить у топ 5 найбільших агроекспортерів. Які шанси у нового гравця проти Kernel, Cargill та Louis Dreyfus?

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«Трейдинг – доповнює наш бізнес і дає змогу ефективніше використовувати ресурси», – каже генеральний директор CFG Георг фон Нолкен. 

Continental Farmers Group (CFG) – четвертий за земельним банком агрохолдинг України, який належить Саудівській SALIC. Компанія вирощує кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник, ячмінь, сою, цукровий буряк та картоплю на 195 000 га у пʼяти областях.

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