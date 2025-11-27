Фонд госимущества отменил аукцион по продаже Одесского припортового завода со стартовой ценой 4,49 млрд грн из-за отсутствия участников. Почему бизнес проигнорировал очередную попытку приватизации ОПЗ, когда ФГИУ планирует провести повторный конкурс и почему стартовая цена вряд ли будет снижена?