«Реалистично – в апреле-мае 2026-го». Фонд госимущества в четвертый раз не смог продать ОПЗ. Почему Kernel отказался от участия и будет ли снижение стартовой цены в новом конкурсе?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

ОПЗ /Getty Images

Почему государство в четвертый раз не смогло продать ОПЗ и когда новый аукцион? Фото Getty Images

Фонд госимущества отменил аукцион по продаже Одесского припортового завода со стартовой ценой 4,49 млрд грн из-за отсутствия участников. Почему бизнес проигнорировал очередную попытку приватизации ОПЗ, когда ФГИУ планирует провести повторный конкурс и почему стартовая цена вряд ли будет снижена?

Фонд госимущества отменил аукцион по продаже ОПЗ со стартовой ценой 4,49 млрд грн за 14 часов до старта торгов. Причина – отсутствие зарегистрированных участников.

Хотя претендентов на актив хватало. В аукционе планировали принять участие крупнейший агрохолдинг страны Kernel Андрея Веревского и компания Agro Gas Trading (AGT).

