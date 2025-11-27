Прослухати матеріал
Фонд госимущества отменил аукцион по продаже Одесского припортового завода со стартовой ценой 4,49 млрд грн из-за отсутствия участников. Почему бизнес проигнорировал очередную попытку приватизации ОПЗ, когда ФГИУ планирует провести повторный конкурс и почему стартовая цена вряд ли будет снижена?
Фонд госимущества отменил аукцион по продаже ОПЗ со стартовой ценой 4,49 млрд грн за 14 часов до старта торгов. Причина – отсутствие зарегистрированных участников.
Хотя претендентов на актив хватало. В аукционе планировали принять участие крупнейший агрохолдинг страны Kernel Андрея Веревского и компания Agro Gas Trading (AGT).
