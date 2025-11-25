Держава готує повторний аукціон з приватизації АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) для пошуку інвестора, можливо, зі зниженням ціни. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства після зриву призначеного на 25 листопада аукціону через відсутність учасників.

Деталі

У відомстві нагадали, що приватизація ОПЗ є складною через масштаби підприємства та необхідність значних вкладень.

«Об’єкт потребує суттєвих інвестицій та спеціалізованої експертизи. Інтерес на ринку є, але міжнародні партнери просили більше часу та уточнення низки умов», – зазначили у Мінекономіки.

Великим промисловим активам нині складно конкурувати через воєнний стан та високі ризики. Для ОПЗ ключовими факторами є не тільки ринкова ситуація, а й загальна вартість інвестицій, яка може перевищувати стартову ціну, зазначають у відомстві.

До обов’язкових зобов’язань майбутнього власника належать: «збереження профільної діяльності заводу, інвестиції у модернізацію щонайменше 500 млн грн, погашення понад 366 млн грн боргів перед бюджетом і працівниками, а також поступове закриття простроченої кредиторської заборгованості», – повідомили в міністерстві.

Також інвестор має дотримуватися екологічних та соціальних стандартів.

Щоб підвищити шанси на успішний продаж, Мінекономіки підтримало законопроєкт, який дозволить виставляти великі об’єкти приватизації з можливістю поетапного зниження стартової ціни.

Контекст

ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту. У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ.

Кабмін 26 серпня затвердив приватизацію ОПЗ із початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). Це була четверта спроба продати актив.

У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових.

За результатами 2024 року чистий збиток ОПЗ зріс на 68%, до 1,84 млрд грн, за виторгу 878,16 млн грн, за даними YouControl. У 2021-му завод показав чистий прибуток 25,86 млн грн за виторгу 2,1 млрд грн.

Аукціон із продажу Одеського припортового заводу не відбувся 24 листопада. Спроба продати ОПЗ за уп’ятеро меншою стартовою ціною зазнала фіаско. Це вже четвертий провалений аукціон.

