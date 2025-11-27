Фонд держмайна скасував аукціон з продажу « Одеського припортового заводу » зі стартовою ціною 4,49 млрд грн через відсутність учасників. Чому бізнес проігнорував чергову спробу приватизації ОПЗ, коли ФДМУ планує провести повторний конкурс і чому стартова ціна навряд буде зменшена?

Фонд держмайна скасував аукціон з продажу ОПЗ зі стартовою ціною 4,49 млрд грн за 14 годин до старту торгів. Причина – відсутність зареєстрованих учасників.

Хоча претендентів на актив не бракувало. У аукціоні панувала взяти участь найбільша агрохолдинг країни Kernel Андрія Веревського та компанія Agro Gas Trading (AGT).