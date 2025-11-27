Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:20 хвилин
Фонд держмайна скасував аукціон з продажу «Одеського припортового заводу» зі стартовою ціною 4,49 млрд грн через відсутність учасників. Чому бізнес проігнорував чергову спробу приватизації ОПЗ, коли ФДМУ планує провести повторний конкурс і чому стартова ціна навряд буде зменшена?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Фонд держмайна скасував аукціон з продажу ОПЗ зі стартовою ціною 4,49 млрд грн за 14 годин до старту торгів. Причина – відсутність зареєстрованих учасників.
Хоча претендентів на актив не бракувало. У аукціоні панувала взяти участь найбільша агрохолдинг країни Kernel Андрія Веревського та компанія Agro Gas Trading (AGT).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.