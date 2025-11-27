Підписка від 25 грн
Forbes Digital

«Реалістично – у квітні-травні 2026-го». Фонд держмайна вчетверте не зміг продати ОПЗ. Чому Kernel відмовився від участі та чи буде зниження стартової ціни на новому конкурсі?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

ОПЗ /Getty Images

Чому держава вчетверте не змогла продати ОПЗ та коли новий аукціон Фото Getty Images

Фонд держмайна скасував аукціон з продажу «Одеського припортового заводу» зі стартовою ціною 4,49 млрд грн через відсутність учасників. Чому бізнес проігнорував чергову спробу приватизації ОПЗ, коли ФДМУ планує провести повторний конкурс і чому стартова ціна навряд буде зменшена?

Фонд держмайна скасував аукціон з продажу ОПЗ зі стартовою ціною 4,49 млрд грн за 14 годин до старту торгів. Причина – відсутність зареєстрованих учасників. 

Хоча претендентів на актив не бракувало. У аукціоні панувала взяти участь найбільша агрохолдинг країни Kernel Андрія Веревського та компанія Agro Gas Trading (AGT).

