Три самых ярких кейса финансового мошенничества в украинских компаниях. Как им противодействовать? Рассказывает аудитор Артем Ковбель

В 2024 году было множество попыток осуществления финансового мошенничества, которые поразили не только локальные, но и глобальные рынки. Совладелец аудиторской компании Crowe Erfolg Артем Ковбель рассказывает о трех самых ярких проектах форензик, обнаруживших финансовые мошеннические схемы в украинских компаниях

Пока в бизнесе работают люди, он будет всегда оставаться под риском атак финансовых мошенников.

Ко всему столь актуальная сейчас автоматизация бизнес-процессов пока служит средством, снижающим критерии материальности вследствие недобросовестных действий. Обратите внимание на аспекты, которые вы автоматизируете.

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Ключ к успешной борьбе с финансовым мошенничеством – постоянное усовершенствование систем внутренних контролей в компании.

Далее – три самых ярких кейса борьбы с финансовым мошенничеством в 2024 году.

Кейс: «Самоуправляемая вечеринка в закупках»

Фабула кейса заключалась в том, что заказчик жестко следует принципу Кайдзен, введенному, например, на заводе Toyota. Задачей было улучшить одно из направлений деятельности компании, чтобы в будущем построенная нами система идентифицировала риски операционной деятельности самостоятельно. А также опровергнуть или подтвердить факты недобросовестных действий менеджеров направления, которое планировалось к проверке вследствие слухов.

В результате аудита мы обнаружили неэффективное использование свыше 300 млн грн. Главными участниками этого процесса стали топ-менеджеры компании, а зона риска обнаружена в закупках.

Здесь следует обратить внимание на аксиому: компании обычно теряют средства именно при закупках, когда деньги выходят за пределы компании, или при реализации, когда финансовый результат свидетельствует о прибыли.

Издержки в системе контроля стали основной причиной того, почему этот процесс оказался возможным. Менеджеры реализовывали схему скоординированно: утверждали регламенты работы в одностороннем порядке, уделяли недостаточное внимание первичным документам, имели высокое доверие собственника и нерегулярный контроль со стороны внутренних аудиторов.

В последние пять лет это направление не проверялось внешними аудиторами, что привело к непрозрачным процессам и значительным потерям.

Шесть рекомендаций, чтобы избежать подобного в вашей компании:

внедряйте четкую процедуру и политику тендерных закупок;

ротацию подрядчиков каждые полгода;

просматривайте тарифы на сотрудничество с подрядчиками;

требуйте от подрядчиков 100% наличие первоначальной документации;

исключите подрядчиков из списка поставщиков, не выполняющих требования;

внедряйте double eye principle – принцип четырех глаз. Его задача – проверка процесса, ранее утвержденного другим специалистом. Практически проверка проверки. Например, когда после проверки платежа подрядчику финансовый контролер сверяет, является ли стоимость услуг рыночной или завышенной. Соответственно, согласовывает платеж или отклоняет и отправляет предыдущему лицу комментарий с требованием объяснить нерыночную стоимость закупки.

Кейс: «Финансовый цунами»

В этом кейсе мы проверяли компанию по финансовой сфере с годовой выручкой в ​​$6 млрд.

Фабулой этого кейса была проверка компании по прямому указанию владельца. Он физически не участвует в операционном контроле компании и не может быть даже на 90% уверен, что все показатели реальны. Владелец поставил две задачи. Первая: подтвердить реалистичность финансовых показателей, демонстрируемых менеджментом в управленческой отчетности. Вторая: повысить прозрачность в деятельности компании, потому что в будущем планируют выходить на внешние рынки капитала и привлекать инвестиции от внешних кредиторов.

Аудирование этой компании происходило по следующему плану:

анализировали угрозы внешнего и внутреннего характера;

проверяли деловых партнеров и подчиненных топ-менеджеров;

анализировали системы внутренних контролей;

выявляли рисковые схемы, которые могут привести к незаконному отчуждению активов компании;

предоставили рекомендации по устранению ошибок в учете и усилению контроля.

Последними из шагов было повышение прозрачности бизнес-процессов и улучшение уровня кибербезопасности.

В ходе анализа выявили несколько существенных проблем у объекта проверки:

отсутствие верно определенной учетной политики;

децентрализацию бюджетирования, что ведет к искривлению финансовых результатов;

наличие бестоварных операций, создававших риски;

отсутствие подписанных с C-level договоров NDA (соглашения о неразглашении) и NCA (соглашения о неконкуренции);

недостаточную автоматизацию учета и возможность изменять учетные данные задним числом;

конфликты интересов среди работников в части связанных лиц;

использование «схемы салями» при заключении договоров;

при заключении договоров; отсутствие учета основных средств;

непрозрачную процедуру закупок;

отсутствие SHA (Shareholdersʼ agreement – ​​акционерного договора).

Потенциальная сумма ущерба составляла $16 млн. Выглядит незначительной по сравнению с общей выручкой компании, но, с учетом маржинальности бизнеса на уровне 2,2%, она имеет материальное и принципиальное значение для собственника.

Кроме того, что форензик применяется для эффективного структурирования финансовых потоков и бизнес-процессов, он также играет роль успокаивающего фактора для владельца. После проведения проверки становится понятно, какие проблемы нужно решать, и становится меньше неопределенности.

Каждый из нас тратит значительную часть своей жизненной энергии на вопросы, касающиеся неопределенности.

Кейс: «Аграрная вакханалия»

Третий форензик-проект был из аграрной отрасли. Его фабула была следующая: мажоритарный акционер с 75% акций компании вышел из операционного контроля еще до начала полномасштабной войны. За последние четыре года компания не показывала операционную прибыль, соответственно, заказчик не распределял дивиденды, потому что нечего было.

Учитывая, что конкуренты агрокомпании в ее регионе деятельности имели операционную прибыль, у заказчика возник вопрос о реальности финансового результата.

После процедуры форензика сумма рисковых операций составила примерно 10% от выручки предприятия.

Был выявлен ряд рисков, негативно отражающихся на операционной деятельности компании, что логично привело к искажению финансового результата.

К примеру, отсутствие учетной политики ведет к непрозрачному финрезультату компании. Как результат – неправильное начисление амортизации и ухудшение или улучшение показателя чистой прибыли. Отсутствие первичных документов по ряду материальных операций с контрагентами может привести в целом к ​​упущению этих операций по учету.

Наличие внебалансовых активов ведет к возможности их незаконного отчуждения, а наличие наличных операций потенциально может быть не отражено в учете, тем самым искривлять финрезультат компании и уменьшать нераспределенную прибыль для акционера.

Учет горюче-смазочных материалов, ведущийся с ошибками бухучета, свидетельствовал о низкой квалификации бухгалтеров, а проблемная дебиторская задолженность, с которой не работает юридический департамент, – о небрежности.

Низкое качество бухучета привело к неправильному формированию себестоимости продукции, что повлекло за собой искажение финансового результата, а не совпадение отражения НДС в декларации и учете компании. Это потенциально ведет к внешним угрозам от налоговых органов, а в будущем – к штрафам за несвоевременную уплату налогов.

Рекомендации в этом случае были следующими.

Хотя бы раз в год проводить налоговый и финансовый аудиты для получения незаангажированного взгляда со стороны третьих аудиторов.

Прописать учетную политику на предприятии и контролировать дебиторскую задолженность. Регулярно проводить независимую инвентаризацию оборотных и внеоборотных активов, восстановить первичные документы и частично учет, а собственнику поставить своего финансового контролера вместо родственника партнера. Родственник – это очевидный конфликт интересов.

Путь сильнейших предпринимателей

Выход из операционного контроля равен потере бизнеса. Чтобы этого не произошло, нужно проходить регулярный финансовый чекап посредством процедуры форензик-аудита или хотя бы обязательного аудита финансовой отчетности.

Нет идеальных людей и идеальных компаний, но применение принципа Кайдзен (постоянного совершенствования процессов компании) – это путь сильнейших предпринимателей.

Это путь переживаний и потерь, казалось, ближайшего окружения, но современные конкурентные условия диктуют именно такой подход к первой тройке сильнейших компаний.

Процесс развития – это всегда динамичный процесс через сверхусилия, ведь обычных усилий уже недостаточно. Засчитываются только сверхусилия, потому что статика никому неинтересна, как и первая с конца тройка игроков.