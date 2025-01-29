Три найяскравіші кейси фінансового шахрайства в українських компаніях. Як їм протидіяти? Розповідає аудитор Артем Ковбель

У 2024 році було безлічі спроб здійснення фінансового шахрайства, які вразили не лише локальні, але й глобальні ринки. Співвласник аудиторської компанії Crowe Erfolg Артем Ковбель розповідає про три найяскравіші проєкти форензик, що виявили фінансові шахрайські схеми в українських компаніях

Поки в бізнесі працюють люди, він завжди залишатиметься під ризиком атак фінансових шахраїв. Адже біомонітор (людина) може піддаватись впливу жадібності. А довіра залишається потужним мотиватором для недобросовісних дій.

До всього така актуальна зараз автоматизація бізнес-процесів поки що слугує засобом, який знижує критерії матеріальності внаслідок недобросовісних дій. Звертайте увагу на аспекти, які ви автоматизуєте.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

Ключ до успішної боротьби із фінансовим шахрайством – постійне вдосконалення систем внутрішніх контролів у компанії.

Далі – три найяскравіші кейси боротьби з фінансовим шахрайством у 2024 році.

Кейс: «Самокерована вечірка в закупівлях»

Фабула кейсу полягала в тому, що замовник жорстко слідує принципу Кайдзен, запровадженому, наприклад, на заводі Toyota. Завданням було покращити один із напрямків діяльності компанії, щоб в майбутньому побудована нами система ідентифікувала ризики операційної діяльності самостійно. А також спростувати або підтвердити факти недобросовісних дій менеджерів напрямку, що планувався до перевірки внаслідок чуток.

У результаті аудиту ми виявили неефективне використання понад 300 млн грн. Головними учасниками цього процесу стали топменеджери компанії, а зону ризику виявлено в закупівлях.

Тут варто звернути увагу на аксіому: компанії зазвичай втрачають кошти саме під час закупівель, коли гроші виходять за межі компанії, або під час реалізації, коли фінансовий результат засвідчує прибуток.

Недоліки в системі контролю стали основною причиною того, чому цей процес виявився можливим. Менеджери реалізовували схему скоординовано: затверджували регламенти роботи в односторонньому порядку, приділяли недостатню увагу до первинних документів, мали високу довіру власника та нерегулярний контроль із боку внутрішніх аудиторів.

В останні п’ять років цей напрямок не перевірявся зовнішніми аудиторами, що призвело до непрозорих процесів та значних втрат.

Шість рекомендацій, щоб уникнути подібного у вашій компанії:

впроваджуйте чітку процедуру та політики тендерних закупівель;

здійснюйте ротацію підрядників кожні пів року;

переглядайте тарифи на співпрацю з підрядниками;

вимагайте від підрядників 100% наявність первинної документації;

виключіть підрядників зі списку постачальників, які не виконують вимоги;

впроваджуйте double eye principle – принцип чотирьох очей. Його завдання – перевірка процесу, який був раніше затверджений іншим спеціалістом. Фактично перевірка перевірки. Наприклад, коли після перевірки платежу підряднику фінансовий контролер звіряє, чи вартість за послуги є ринковою чи завищеною. Відповідно, погоджує платіж або відхиляє й відправляє попередній особі коментар із вимогою пояснити неринкову вартість закупівлі.

Кейс: «Фінансовий цунамі»

У цьому кейсі ми перевіряли компанію з фінансової сфери з річною виручкою $6 млрд.

Фабулою цього кейсу була перевірка компанії за прямою вказівкою власника. Він фізично не бере участь в операційному контролі компанії й не може бути навіть на 90% впевненим, що всі показники реальні. Власник поставив дві задачі. Перша: підтвердити реалістичність фінансових показників, що менеджмент демонстрував в управлінській звітності. Друга: підвищити прозорість у діяльності компанії, бо в майбутньому планують виходити на зовнішні ринки капіталу та залучати інвестиції від зовнішніх кредиторів.

Аудіювання цієї компанії відбувалося за таким планом:

аналізували загрози зовнішнього та внутрішнього характеру;

перевіряли ділових партнерів та підлеглих топменеджерів;

аналізували системи внутрішніх контролів;

виявляли ризикові схем, які можуть призвести до незаконного відчуження активів компанії;

надали рекомендації для виправлення помилок в обліку та посилення контролю.

Останніми з кроків були підвищення прозорості бізнес-процесів та покращення рівня кібербезпеки.

Під час аналізу виявили кілька суттєвих проблем в об’єкта перевірки:

відсутність чітко визначеної облікової політики;

децентралізацію бюджетування, що веде до викривлення фінансових результатів;

наявність безтоварних операцій, що створювали ризики;

відсутність підписаних із C-level договорів NDA (угоди про нерозголошення) та NCA (угоди про неконкуренцію);

недостатню автоматизацію обліку та можливість змінювати облікові дані заднім числом;

конфлікти інтересів серед працівників у частини пов’язаних осіб;

використання «схеми салямі» під час укладання договорів;

під час укладання договорів; відсутність обліку основних засобів;

непрозору процедуру закупівель;

відсутність SHA (Shareholdersʼ agreement – акціонерного договору).

Потенційна сума збитку складала $16 млн. Виглядає незначною у порівнянні з загальною виручкою компанії, але, враховуючи маржинальність бізнесу на рівні 2,2%, вона має матеріальне та принципове значення для власника.

Крім того, що форензик застосовується з метою ефективного структурування фінансових потоків та бізнес-процесів, він також відіграє роль заспокійливого фактора для власника. Після проведення перевірки стає зрозуміло, які проблеми потрібно вирішувати, і стає менше невизначеності.

Кожен із нас витрачає значну частину своєї життєвої енергії на питання, що стосуються невизначеності.

Кейс: «Аграрна вакханалія»

Третій форензик-проєкт був з аграрної галузі. Його фабула була наступна: мажоритарний акціонер із 75% акцій компанії вийшов з операційного контролю ще до початку повномасштабної війни. За останні чотири роки компанія не показувала операційного прибутку, відповідно, замовник не розподіляв дивіденди, тому що нічого було.

Враховуючи, що конкуренти агрокомпанії в її регіоні діяльності мали операційний прибуток, у замовника виникло питання щодо реальності фінансового результату.

Після процедури форензик сума ризикових операцій склала приблизно 10% від виручки підприємства.

Було виявлено низку ризиків, що негативно позначаються на операційній діяльності компанії, що логічно призвело до викривлення фінансового результату.

Наприклад, відсутність облікової політики веде до непрозорого фінрезультату компанії. Як результат – неправильне нарахування амортизації та погіршення або покращення показника чистого прибутку. Відсутність первинних документів з низки матеріальних операцій із контрагентами може призвести загалом до упущення цих операцій з обліку.

Наявність позабалансових активів веде до можливості їх незаконного відчуження, а наявність готівкових операцій потенційно може бути не відображена в обліку, тим самим викривляти фінрезультат компанії та зменшувати нерозподілений прибуток для акціонера.

Облік паливно-мастильних матеріалів, що ведеться з помилками бухобліку, свідчив про низьку кваліфікацію бухгалтерів, а проблемна дебіторська заборгованість, з якою не працює юридичний департамент, – про недбалість.

Низька якість бухобліку призвела до неправильного формування собівартості продукції, що спричинило викривлення фінансового результату, а не співпадіння відображення ПДВ у декларації та обліку компанії. Це потенційно веде до зовнішніх загроз від податкових органів, а в майбутньому – до штрафів за несвоєчасну сплату податків.

Рекомендації в цьому випадку були такими.

Хоча б раз на рік проводити податковий та фінансовий аудити для отримання незаангажованого погляду з боку третіх осіб аудиторів.

Прописати облікову політику на підприємстві та контролювати дебіторську заборгованість. Регулярно проводити незалежну інвентаризацію оборотних і необоротних активів, відновити первинні документи та частково облік, а власнику поставити свого фінансового контролера замість родича партнера. Родич – це очевидний конфлікт інтересів.

Шлях найсильніших підприємців

Вихід з операційного контролю дорівнює втраті бізнесу. Щоб цього не сталося, потрібно проходити регулярний фінансовий чекап у вигляді процедури форензик-аудиту чи хоча б обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Не існує ідеальних людей та ідеальних компаній, але застосування принципу Кайдзен (постійного вдосконалення процесів компанії) – це шлях найсильніших підприємців.

Це шлях переживань та інколи втрат, здавалося, найближчого оточення, але сучасні конкурентні умови диктують саме такий підхід до першої трійки найсильніших компаній.

Процес розвитку – це завжди динамічний процес через здійснення надзусиль, адже звичайних зусиль уже недостатньо. Зараховуються лише надзусилля, бо статика нікому нецікава, як і перша з кінця трійка гравців.