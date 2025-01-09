Догнать «Квас Тарас». «Аскания Бевериджиз» инвестировала €1,6 млн в производство кваса «Ярило» в Запорожье. Поможет ли это обойти конкурентов на рынке в 2 млрд грн

Компания «Аскания Бевериджиз», входящая в группу «Аскания» Валерия Горбаня, закупила новую производственную линию кваса на заводе в Запорожье. Что это изменит в конкуренции с гигантами отрасли?

На третий год войны группа «Аскания» расширяет в Запорожье производство кваса. Новая баночная линия, закупленная в 2024 году, позволит увеличить мощности изготовления напитка в три раза – с 2000 до 6000 банок в час, говорит СЕО группы компаний «Аскания» Сергей Жила.

Ключевой бренд производителя – «Ярило», в планах – запустить еще три. Новая линия на заводе в Запорожье заработает в апреле 2025 года.