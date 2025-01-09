Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Завод групи «Асканія» виробляє квас, сидр, енергетик, лимонад /предоставлено пресс-службой
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Догнать «Квас Тарас». «Аскания Бевериджиз» инвестировала €1,6 млн в производство кваса «Ярило» в Запорожье. Поможет ли это обойти конкурентов на рынке в 2 млрд грн

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Завод группы «Аскания» производит квас, сидр, энергетик, лимонад и напитки «собственных торговых марок» для продуктовых сетей. Фото предоставлено пресс-службой

Компания «Аскания Бевериджиз», входящая в группу «Аскания» Валерия Горбаня, закупила новую производственную линию кваса на заводе в Запорожье. Что это изменит в конкуренции с гигантами отрасли?

На третий год войны группа «Аскания» расширяет в Запорожье производство кваса. Новая баночная линия, закупленная в 2024 году, позволит увеличить мощности изготовления напитка в три раза – с 2000 до 6000 банок в час, говорит СЕО группы компаний «Аскания» Сергей Жила.

Ключевой бренд производителя – «Ярило», в планах – запустить еще три. Новая линия на заводе в Запорожье заработает в апреле 2025 года.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине